セールスマスター: 交渉戦術ビデオを簡単に作成
高インパクトな交渉トレーニングを簡単に制作。AIアバターを使用して、効果的なスキル開発のためにコンテンツをカスタマイズします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
高度なセールスチームトレーニングのための90秒のダイナミックなビデオを開発し、現代的なグラフィックスと説得力のあるエネルギッシュな音声トラックで複雑な交渉シナリオを描写してください。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、事前に書かれたスクリプトから迅速にコンテンツを生成し、チームの効果を向上させます。
HRマネージャーを対象とした包括的な2分間の企業トレーニングビデオを制作し、難しい給与交渉の対処法を説明します。ビジュアルと音声スタイルは企業的で指導的であり、HeyGenのボイスオーバー生成を使用して生成された明確で明瞭なナレーションを特徴とし、高品質な交渉トレーニングコンテンツの作成に最適です。
小規模ビジネスオーナー向けに、交渉スキルを向上させるための45秒の親しみやすいビデオをデザインし、より良いサプライヤー契約のためのクイックヒントを提供します。ビジュアルスタイルはフレンドリーでシンプル、励ましのトーンで、HeyGenのテンプレートとシーンを活用してプロフェッショナルな短いビデオセッションを迅速に組み立てます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは効果的な交渉スキルのための企業トレーニングビデオをどのように強化できますか？
HeyGenは、企業トレーニングビデオのために、効果的な交渉スキルの向上を目的とした魅力的なAI駆動のビデオコンテンツを作成する力を提供します。カスタマイズ可能なAIアバターとダイナミックなシーンを利用して、チームに響くインパクトのある短いビデオセッションを提供します。
HeyGenは交渉戦術ビデオを迅速に作成するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは強力な無料のテキストからビデオへのジェネレーターを提供し、スクリプトから簡単に交渉戦術ビデオを作成できます。カスタマイズ可能なテンプレートと充実したメディアライブラリを使用して、高品質なAI駆動のビデオコンテンツを効率的に制作できます。
HeyGenは交渉シナリオのためにAIアバターをカスタマイズし、高品質なAIボイスオーバーを提供できますか？
もちろんです。HeyGenは交渉シナリオで様々な役割を表現するためにアバターをカスタマイズすることができ、リアリズムを高めます。さらに、先進的なAIボイスアクターテクノロジーにより、複数の言語で高品質なAIボイスオーバーを提供し、プロフェッショナルで明確なコミュニケーションを実現します。
HeyGenのプロフェッショナルな交渉トレーニングのためのブランディング機能は何ですか？
HeyGenは、ロゴやカラーを含む強力なブランディングコントロールを通じて、交渉トレーニングビデオのブランド一貫性を確保します。また、字幕/キャプションやアスペクト比のリサイズを利用して、どのセールストレーニングプログラムにも適した洗練されたプロフェッショナルなAI駆動のビデオコンテンツを作成できます。