グローバルリーチのための多言語チームビデオを作成
AI駆動のボイスオーバー生成でチームコミュニケーションを簡単にローカライズし、グローバルオーディエンスにリーチしましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
グローバルなマーケティングチームとコンテンツクリエイターを対象にした45秒のダイナミックなマーケティングキャンペーンビデオを開発し、新製品を多様な国際市場に紹介する方法を示してください。ビジュアルとオーディオスタイルは魅力的で文化的に適応されており、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、正確な字幕/キャプション付きのローカライズされたバージョンを迅速に生成し、最大のリーチとブランドの一貫性を確保します。
多言語チームを監督するチームリーダーとプロジェクトマネージャー向けに、プロジェクトのマイルストーンを強調し、シームレスなコラボレーションを促進する90秒の内部コミュニケーション更新ビデオを作成してください。カスタムビデオテンプレートを使用した親しみやすく情報豊かなビジュアルスタイルを採用し、AIアバターを組み込んでさまざまなチーム言語での更新を提供し、すべてのグローバルオーディエンスが簡単に理解できるように明確な字幕/キャプションをサポートします。
製品マネージャーとテクニカルライター向けに、複雑なソフトウェア機能をグローバルユーザーベースに説明する2分間のeラーニングモジュールを設計してください。ビジュアルスタイルはクリーンで指導的かつ正確であり、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、技術文書を視覚的に豊かなコンテンツに翻訳し、正確なボイスオーバー翻訳とタイミングおよび同期を行い、アクセス可能で効果的な学習体験を提供します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして多言語チームビデオを効率的に作成できますか？
HeyGenは高度なAIアバターとボイスオーバー翻訳を活用して、多言語チームビデオを迅速に生成します。これにより、コンテンツがローカライズされ、グローバルオーディエンスに容易に理解されるようになり、異なる地域でのブランドの一貫性を維持します。
HeyGenが提供するビデオ制作を効率化するAI駆動ツールは何ですか？
HeyGenは、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ、AIボイスアクター、AIキャプションジェネレーターなどの強力なAI駆動ツールを提供します。これらの機能は、魅力的なコンテンツの作成を自動化し、正確なタイミングと同期でビデオ制作プロセス全体を簡素化します。
HeyGenはビデオマーケティングにおけるブランドの一貫性を維持するための機能を提供していますか？
もちろんです。HeyGenはカスタムビデオテンプレートとロゴやカラースキームを含む強力なブランディングコントロールをサポートしています。これにより、すべてのビデオがマーケティングガイドラインに沿っていることを確保し、クリエイティブ資産をシームレスに統合できます。
HeyGenのAIアバターはさまざまな種類の教育および研修ビデオをどのように強化しますか？
HeyGenのリアルなAIアバターは、eラーニングビデオやオンボーディングモジュールのような魅力的なコンテンツを作成するのに最適です。これにより、従来のビデオ撮影の必要性が減少し、研修のための簡単な更新が可能になります。