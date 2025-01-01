AIアバターでカビ安全指導ビデオを作成

HeyGenの強力なテキスト-ビデオ機能を使用して、スクリプトからプロフェッショナルで魅力的なカビ安全トレーニングビデオを迅速に制作します。

171/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
施設管理者とそのチーム向けに、商業ビルでのカビの迅速な特定と報告の重要性を強調した60秒のカビ安全トレーニングビデオを作成します。このビデオは、カビの指標の明確な例を示す真剣で指導的なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの音声生成機能を使用した権威あるナレーションで、職場の安全情報を効果的に伝えます。
サンプルプロンプト2
メンテナンススタッフが軽微なカビの発生に遭遇した際の正しい個人用保護具（PPE）と初期封じ込め手順を詳述した30秒のカビ安全指導ビデオを設計します。ビジュアルプレゼンテーションは非常に集中しており、ステップバイステップで進行し、画面上のテキストが重要なアクションを強調し、HeyGenの字幕/キャプションが騒がしい環境でも明確なコミュニケーションを保証し、重要なプロフェッショナルビデオリソースとなります。
サンプルプロンプト3
一般の人々を対象に、カビにつながる室内の湿気の一般的な原因を指摘し、積極的なチェックと良好な衛生習慣を促す40秒の公共サービスアナウンスメントを開発します。このビデオは、現代的なグラフィックを用いたダイナミックで活気のあるビジュアルスタイルが必要で、HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオ変換機能を使用して直接変換されたエネルギッシュなナレーションに支えられ、カビ予防教育ビデオを非常に共有しやすくします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

カビ安全指導ビデオの作成方法

AIアバターとスマート機能を使用して、包括的で魅力的なカビ安全トレーニングビデオを迅速に制作し、チームを効果的に教育します。

1
Step 1
スクリプトを作成し、ビデオに変換
カビ安全コンテンツを作成することから始めます。テキストをHeyGenに貼り付けると、プラットフォームがスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使用して、カビ安全トレーニングの初期ビデオドラフトを自動的に生成します。
2
Step 2
AIアバターとシーンを選択
インストラクターやナレーターを表現するために、多様なAIアバターから選択します。彼らの外見や声をカスタマイズして、トレーニングのための魅力的で親しみやすいビジュアルコンテンツを作成します。
3
Step 3
プロフェッショナルな音声オーバーを追加
リアルな音声オーバー生成でビデオの明確さとリーチを向上させます。さまざまな言語やアクセントから選択して、カビ安全指導ビデオをより広範で多様な労働力にアクセス可能にします。
4
Step 4
トレーニングをエクスポートして共有
設定を調整して指導コンテンツを最終化し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、あらゆるプラットフォームに最適な形式でビデオを取得します。組織全体でプロフェッショナルなビデオを共有し、効果的なカビ安全教育を実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

学習成果を向上

.

AI駆動のビデオを通じて、トレーニーのエンゲージメントを大幅に向上させ、重要なカビ安全情報の保持を確実にします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてカビ安全指導ビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは、AIアバター、AI音声オーバー、カスタマイズ可能なAI駆動テンプレートを活用して、プロフェッショナルなカビ安全指導ビデオやカビ予防教育ビデオを効率的に作成する力を提供します。魅力的で明確な職場安全トレーニングを提供します。

HeyGenでどのようなAIトレーニングビデオを生成できますか？

HeyGenを使用すると、HRトレーニングビデオ、顧客教育、さらにはセールスプレゼンテーションなど、さまざまなAIトレーニングビデオを生成できます。AIアバターとスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を使用して、高品質でプロフェッショナルなビデオを制作できます。

HeyGenはビデオにAI音声オーバーやキャプションの機能を提供していますか？

もちろんです。HeyGenは複数の言語での強力なAI音声オーバーと高度なAIキャプションジェネレーターを提供しています。これらの機能により、プロフェッショナルなビデオがすべての視聴者にとってアクセスしやすく、魅力的になり、カビ安全トレーニングやその他の教育コンテンツを強化します。

HeyGenを使って、広範なビデオ編集経験がなくてもプロフェッショナルなビデオを制作するのは簡単ですか？

はい、HeyGenの直感的なインターフェースとAI駆動テンプレートにより、初心者でもプロフェッショナルなビデオを非常に簡単に制作できます。魅力的なビデオとブランディングコントロールを使用して、マーケティングキャンペーンや教育コンテンツを迅速かつ効率的に作成できます。