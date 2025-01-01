モバイルアプリサポートビデオを簡単に作成
モバイルアプリケーションのユーザー理解を向上させます。プロフェッショナルなAIアバターを使用して魅力的なサポートビデオを制作します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のユーザーが体験を最大化するために特定の高度な機能を説明する45秒の簡潔なビデオを開発してください。ビジュアルはスリークでミニマリストな美学を持ち、正確な画面録画と控えめなモーショングラフィックスを提示し、落ち着いたプロフェッショナルなバックグラウンドミュージックと明確で情報豊かな声で強調します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、説明的なナラティブを効率的に生成し、正確性を確保し、アクセシビリティのために目立つ字幕/キャプションを追加します。
企業クライアント向けに設計された60秒の魅力的な指導ビデオを制作し、アプリがどのようにチームコラボレーションを効率化するかを紹介し、迅速なユーザーガイドとして効果的に機能します。ビジュアルプレゼンテーションは洗練されており、企業向けで、ダイナミックなスプリットスクリーンビューとプロフェッショナルなストック映像を特徴とし、洗練されたインストゥルメンタルミュージックと自信に満ちた権威ある声で伴います。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して一貫したブランドルックを確保し、広範なメディアライブラリ/ストックサポートから引き出して主要な利点を示します。
アプリ開発者とマーケター向けに、モバイルアプリの重要な新しいアップデートを紹介する30秒のダイナミックなビデオを設計し、その革新的な機能と使いやすさを強調します。ビジュアルスタイルは速いペースでモダンで、クイックカット、オンスクリーンテキストアニメーション、エネルギッシュなサウンドトラックで興奮を高め、熱意ある声でサポートします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームでのデモンストレーションを最適化し、新しいモバイルアプリ体験のすべての詳細が明確に見えるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはモバイルアプリサポートのビデオ作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターと高度なテキスト-to-ビデオ技術を使用して、スクリプトから直接高品質のコンテンツを生成することで、モバイルアプリサポートビデオの「ビデオ作成」プロセス全体を簡素化します。これにより、魅力的な「アプリチュートリアル」を効率的に「作成」することが容易になります。
HeyGenはアプリチュートリアルビデオのブランディングとカスタマイズオプションをどのように提供しますか？
HeyGenは包括的な「ブランディングコントロール」を提供し、特定の「ロゴ」とブランド「カラー」で「アプリチュートリアル」をカスタマイズすることができます。また、メディアライブラリからさまざまな「テンプレートとシーン」を利用して、「ユーザーガイド」が一貫してプロフェッショナルであることを保証します。
HeyGenはモバイルアプリケーションの効果的なハウツービデオを迅速に制作するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」機能、「ボイスオーバー生成」、自動「字幕/キャプション」を活用して、「モバイルアプリケーション」の「ハウツービデオ」を驚くほど迅速かつ簡単に「作成」することを可能にします。
HeyGenはモバイルアプリサポートビデオが異なるプラットフォームでアクセス可能であることをどのように保証しますか？
HeyGenは、さまざまなプラットフォームに対応する「アスペクト比のリサイズ」を通じて「モバイルアプリサポートビデオ」が多用途であることを保証します。さらに、プラットフォームは「字幕/キャプション」と多様な「AIアバター」の生成をサポートし、すべての「サポートビデオ」のアクセシビリティとユーザーエンゲージメントを向上させます。