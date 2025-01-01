効果的なリスク管理のための軽減戦略動画を作成

緊急管理チーム向けに、コスト効率の良いテキストから動画へのスクリプト生成で軽減戦略動画を迅速に作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
地方自治体の職員や緊急管理チームを対象に、ハザード軽減計画の重要なステップを説明する45秒の指導動画を開発してください。この動画は緊急性がありながらも情報豊かなビジュアルスタイルを採用し、ダイナミックな背景音楽とAIアバターのスポークスパーソンを使用して一貫したメッセージを伝えます。HeyGenのAIアバターを活用して、複雑な情報を明確かつ権威ある形で提示します。
サンプルプロンプト2
IT専門家や中小企業のオーナーに向けて、効果的なサイバーリスク軽減技術についての60秒の教育動画を作成してください。これはミニAIトレーニングビデオとして機能します。ビジュアルは現代的で技術的な焦点を持ち、画面録画やアニメーション化されたデータポイントを特徴とし、エネルギッシュでありながら明確なナレーションで補完されます。HeyGenによる自動字幕/キャプションで重要な用語や指示を強調し、理解を深めます。
サンプルプロンプト3
助成金申請者やコミュニティプランナー向けに、FEMAの要件を簡素化した30秒の動画を設計してください。ビジュアルスタイルは権威がありクリーンで、インフォグラフィックスタイルのビジュアルと信頼できるスポークスパーソンを使用します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルで影響力のあるメッセージを迅速に作成し、重要なコンプライアンスポイントを強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

軽減戦略動画の作成方法

AIを活用して効果的なコミュニケーションを行い、緊急管理チームに情報を提供し、FEMAの要件を満たすために、明確でプロフェッショナルな軽減動画を迅速に作成します。

1
Step 1
軽減スクリプトを貼り付ける
軽減戦略の詳細、リスク評価、アクションプランを簡単に入力します。HeyGenのスクリプトから動画への機能が、あなたのストーリーテリングをダイナミックな動画に変換します。
2
Step 2
AIアバターを選ぶ
多様なリアルなAIアバターのライブラリからスポークスパーソンを選び、重要なリスク軽減メッセージをプロフェッショナルで魅力的な存在感で届けます。
3
Step 3
魅力的なビジュアルとナレーションを追加
関連メディアを統合し、ブランドを適用し、先進的なナレーション生成を利用して、複雑なハザード軽減計画の概念を明確に伝えます。
4
Step 4
軽減動画をエクスポート
動画を完成させ、さまざまなアスペクト比でエクスポートして、プラットフォーム間で簡単に共有します。高品質な軽減動画を効率的に制作し、コミュニケーションを効果的かつアクセスしやすくします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速な軽減コミュニケーション

ソーシャルメディア向けに魅力的な軽減戦略動画を迅速に制作し、公共の認識を高めるためにタイムリーかつ広範にコミュニケーションします。

よくある質問

HeyGenはさまざまな戦略の効果的なリスク軽減動画の作成をどのように支援しますか？

HeyGenは、テキストスクリプトをAIアバターとプロフェッショナルなナレーションを備えた魅力的なコンテンツに変換することで、組織が高品質なリスク軽減動画を生成するのを支援します。これにより、重要な軽減戦略やハザード軽減計画をターゲットオーディエンスに明確に伝えることができます。

HeyGenがハザード軽減に関するAIトレーニング動画の開発に最適なソリューションである理由は何ですか？

HeyGenは、先進的なAIアバターとテキストから動画への機能を活用することで、ハザード軽減に関するAIトレーニング動画の作成を簡素化します。これにより、緊急管理チームが包括的で魅力的なコンテンツを迅速に制作できるようになります。

HeyGenは複雑な軽減計画を説明する魅力的なスポークスパーソン動画の作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenのAIアバターは、明確なナレーションと自動生成されたキャプションで軽減計画のストーリーを伝える本格的なスポークスパーソンとして機能します。これにより、ストーリーテリングが強化され、リスク軽減に関する重要な情報がアクセスしやすく、理解しやすくなります。

HeyGenは高度な機能を備えたさまざまな軽減動画の制作をどのようにサポートしますか？

HeyGenは、多様なAIアバター、カスタマイズ可能なナレーション、自動キャプションなどの高度な機能を提供し、あらゆる種類の軽減動画の制作を効率化します。これにより、一般的な認識から特定のFEMA要件まで、さまざまなコミュニケーションニーズに適したプロフェッショナルなコンテンツが確保されます。