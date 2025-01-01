ブランドを構築するミッションステートメントビデオを作成

ビジョンを強力な物語に変え、AIアバターでブランドアイデンティティを簡単に高めましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業のコミュニケーションを強化するためのプロフェッショナルな45秒のミッションステートメントビデオです。内部チームや外部のステークホルダーに最適です。カスタマイズ可能なテンプレートを使用して組織のビジョンと戦略的計画を示し、自動生成された字幕でアクセシビリティを確保し、控えめな背景音楽で企業のビジュアルスタイルを維持します。
サンプルプロンプト2
忙しいマーケティングプロフェッショナルに最適な、ミッションステートメントの開発を迅速に伝えるダイナミックな60秒のクリップを想像してください。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能と豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、クイックカットとエネルギッシュなナレーションで魅力的なビデオを作成し、AI駆動のツールの力を示します。
サンプルプロンプト3
非営利団体のコアの目的や個人ブランドのユニークなミッションを表現する心温まる30秒のビデオを作成し、潜在的な寄付者やコミュニティメンバーをターゲットに、真実味のある共感的なビジュアルスタイルでメッセージを伝えます。リアルなAIアバターを活用し、優しいナレーション生成と柔らかい音楽でサポートし、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなソーシャルプラットフォームで幅広いオーディエンスにリーチします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ミッションステートメントビデオの作成方法

AI駆動ツールでコアの目的を魅力的なビデオコンテンツに変え、ブランドのアイデンティティと戦略的コミュニケーションを簡単に高めましょう。

1
Step 1
スクリプトを作成し、アバターを選択
ミッションステートメントを明確なスクリプトとして書き始めます。その後、ブランドを代表し、メッセージを視覚的に伝えるために多様なAIアバターから選択します。
2
Step 2
テンプレートを選び、ビジュアルを強化
カスタマイズ可能なテンプレートからシーンを設定します。ブランディングを統合し、背景音楽を追加し、ストックライブラリから関連メディアを取り入れてビデオの魅力を高めます。
3
Step 3
AIナレーションと字幕を生成
AIボイスアクターテクノロジーを利用して、自然な音声のナレーションをさまざまな言語で追加します。自動的に字幕を生成し、強力なミッションステートメントがすべての視聴者にアクセス可能であることを保証します。
4
Step 4
メッセージをエクスポートして共有
希望のアスペクト比で魅力的なミッションステートメントビデオを最終化し、プラットフォーム全体で完成したビデオを共有して、コアの目的とビジョンを明確に伝えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

内部ミッションコミュニケーションを強化

AIビデオを活用して、トレーニングやオンボーディングにミッションステートメントを統合し、従業員の理解とエンゲージメントを高めます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なミッションステートメントビデオの作成を支援しますか？

HeyGenのAI駆動ツールは、ミッションステートメントビデオの作成プロセスを簡素化し、リアルなAIアバターと幅広いカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、コアの目的を明確に伝えることができます。

ミッションステートメントビデオにAIアバターがもたらす利点は何ですか？

HeyGenのAIアバターは、ミッションステートメントビデオにプロフェッショナルで一貫した画面上の存在感を提供し、ブランドアイデンティティを高めます。自然なナレーションと正確な字幕で戦略的メッセージを伝え、ビジョンを魅力的でアクセスしやすいものにします。

HeyGenは私たちの会社のミッションステートメントを効果的に視覚化するのに役立ちますか？

はい、HeyGenはテキストからビデオへの変換と多様なシーンを活用して、会社のミッションステートメントの開発をダイナミックなビジュアルに変換することができます。魅力的なミッションステートメントビデオを通じてビジョンとコアの目的を効果的に示すことができます。

HeyGenはブランドに合わせたミッションステートメントビデオのカスタマイズを提供しますか？

もちろんです。HeyGenは広範なカスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを提供し、ブランドアイデンティティに完全に一致するミッションステートメントビデオを作成できます。ロゴや色を簡単に統合し、さまざまなAIボイスアクターオプションから選択して、ユニークで影響力のあるビデオを制作できます。