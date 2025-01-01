マイクロプロセスビデオを作成：トレーニングを即座に簡素化
知識の定着を高め、社員トレーニングを簡素化します。スクリプトからのテキストを使用して、魅力的なマイクロラーニングビデオを簡単に作成できます。
現社員向けに、重要な新しいソフトウェア機能についての60秒のトレーニングビデオを開発し、即時の知識定着を優先します。ビジュアルプレゼンテーションはダイナミックでモダンなもので、鮮明なグラフィックスと高揚感のあるバックグラウンド音楽を特徴とし、AIアバターが明確で簡潔なナレーションを提供します。HeyGenのAIアバターを活用して、プロフェッショナルで一貫したプレゼンテーションを実現します。
全ての部署向けの一般的な企業トレーニングを目的とした、効果的なバーチャルチームコラボレーションのベストプラクティスを紹介する30秒の簡潔なビデオをデザインしてください。ビジュアルプレゼンテーションはスリークでインフォグラフィックスタイルであり、明るい音楽と明確でアクセスしやすい字幕が補完します。この短いビデオは、HeyGenの利用可能なテンプレートとシーンを使用して迅速かつ視覚的に魅力的なコンテンツ作成を保証する理想的なマイクロプロセスビデオです。
頻繁に遭遇する技術的な問題に対する迅速なトラブルシューティングガイドを提示する50秒のマイクロラーニングビデオを生成し、経験豊富なスタッフを対象に知識の定着を強化します。ビジュアルとオーディオスタイルは直接的で問題解決志向であり、鮮明なビジュアルと簡潔で権威ある声を特徴とし、HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、このトレーニングビデオ全体に関連するビジュアルキューをシームレスに統合します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてマイクロラーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIを使用して魅力的なマイクロラーニングビデオを簡単に作成できるようにします。私たちのプラットフォームは、ビデオスクリプトをリアルなAIアバターを用いたダイナミックなコンテンツに変換し、高品質なトレーニングビデオの制作を大幅に効率化します。
HeyGenは社員トレーニングにおける知識の定着を改善できますか？
もちろんです。HeyGenは、効果的な社員トレーニングのための短いビデオを迅速に制作でき、マイクロラーニング戦略に最適です。このアプローチは、簡潔で理解しやすい情報を提供することで知識の定着を向上させます。
HeyGenで企業トレーニングビデオのビジュアル要素をどのようにカスタマイズできますか？
HeyGenを使用すると、企業のブランディングに合わせてビジュアル要素を広範にコントロールできます。ロゴやブランドカラーを組み込み、メディアライブラリを利用してストックアセットを活用し、包括的な企業トレーニングビデオのためにプロフェッショナルな字幕を追加できます。
HeyGenのマイクロプロセスビデオ作成能力はどのようなものですか？
HeyGenは、新入社員のオンボーディングや複雑な手順の説明に最適なマイクロプロセスビデオの作成を支援します。ビデオスクリプトを提供するだけで、HeyGenのプラットフォームがプロフェッショナルなビデオを生成し、明確なストーリーテリングと効果的な学習を促進します。