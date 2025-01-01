効果的なトレーニングのためのメトロ安全ビデオを作成
魅力的なビジュアルとHeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオ機能で従業員トレーニングを変革します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
定期的なメトロ利用者を対象にした緊急かつ情報豊富な45秒の安全訓練ビデオを作成し、予期しない事態における緊急手順に焦点を当てます。この制作は、現実的なビジュアルと指導的なトーンを活用し、避難経路や緊急ボタンの位置などの重要な情報を効果的に伝えます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、詳細な指示を迅速にインパクトのあるビジュアルストーリーに変換し、重要な「安全訓練ビデオ」コンテンツを正確に届けます。
家族や学校グループ向けに、黄色い線の後ろに立つことや監督付きの乗車など、特定のメトロルールを強調した60秒の魅力的なビデオをデザインします。この「訓練ビデオ制作」は、明るくアニメーション化されたビジュアルスタイルと明確で励みになる音声を使用し、複雑な安全ガイドラインをシンプルで記憶に残るものにします。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して制作を効率化し、理解を深めるために字幕/キャプションを追加し、抽象的なルールを若い乗客にとって教育的な体験に変えます。
特別なニーズを持つ個人とそれをサポートするスタッフを対象にした、乗客支援とアクセシビリティに適応した30秒の「職場安全ビデオ」スタイルのセグメントを制作します。ビデオには、共感的なビジュアル、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの多様なメディア、利用可能な支援機能を説明する安心感のあるプロフェッショナルな声のナレーションを特徴とさせます。この重要な情報が簡単に理解でき、プロフェッショナルに提示されるように、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームでの最適な視聴を確保します。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは安全訓練ビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはAIプレゼンターとすぐに使えるテンプレートを使用して、プロフェッショナルな職場安全ビデオを簡単に制作できるようにします。私たちのプラットフォームは、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換し、トレーニングビデオ制作プロセスを効率化します。
HeyGenは効率的な従業員トレーニングビデオ制作のためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、AIアバターやテキストビデオ機能を含む包括的なツールセットを提供し、一貫性がありインパクトのある従業員トレーニングコンテンツを迅速に生成します。これにより、視覚的なトレーニング資料の効率的なスケーリングが可能になります。
HeyGenはカスタムビジュアルを使用して魅力的なメトロ安全ビデオを作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、ブランドのビジュアルやグラフィック、アニメーション要素を組み込んでメトロ安全ビデオを作成することができます。私たちのメディアライブラリとブランディングコントロールを活用して、情報豊かで視覚的に魅力的なビデオを確保できます。
HeyGenは安全訓練ビデオのアクセシビリティをどのように確保しますか？
HeyGenはすべてのトレーニングビデオに自動的にクローズドキャプションを生成し、多様な視聴者へのアクセシビリティを向上させます。これにより、重要な安全メッセージがすべての従業員に明確に伝えられます。