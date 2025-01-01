AIで指標定義ビデオを簡単に作成

HeyGenのAIアバターを活用して、指標定義のための魅力的なビデオを迅速に作成しましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケター向けに45秒のプロモーションビデオを作成し、HeyGenの「指標定義ビデオテンプレート」を使用して「コンバージョン率」を迅速に説明する方法を示します。ダイナミックで活気あるビジュアルストーリーテリングスタイルを採用し、明確さを高めるために内蔵の字幕/キャプションとメディアライブラリ/ストックサポートを活用します。
サンプルプロンプト2
カスタマーサクセスマネージャー向けに、さまざまな文脈で「解約率」指標の定義を詳述する2分間の内部AIトレーニングビデオを制作することを想像してください。このビデオは、クリーンで企業的なビジュアルスタイルと直接的で安心感のある声を使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能とマルチプラットフォーム展開のためのアスペクト比のリサイズを活用します。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーや教育者向けに、「広告費用対効果（ROAS）」指標の定義を簡単に説明する60秒の説明ビデオを設計します。HeyGenの無料テキストからビデオジェネレーターを使用して、親しみやすい会話調を提供し、魅力的なストックメディアと明確な字幕/キャプションでサポートし、HeyGenのAIツールを通じて複雑なアイデアを身近にします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

指標定義ビデオの作成方法

HeyGenのAIツールを使用して、複雑な指標定義を魅力的で理解しやすいビデオに簡単に変換します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶか新規作成
HeyGenのライブラリから事前にデザインされた「指標定義ビデオテンプレート」を選ぶか、白紙のキャンバスからビデオを作成し始め、テンプレートとシーン機能を使用してAIトレーニングビデオにプロフェッショナルな外観を確保します。
2
Step 2
指標定義コンテンツを追加
詳細な「指標定義」をスクリプトエディタに直接貼り付けます。スクリプトからのテキストビデオ機能が自動的にコンテンツを音声配信用に準備し、時間と労力を節約します。
3
Step 3
AIスポークスパーソンを選択して強化
多様なAIアバターから「AIスポークスパーソン」を選択してビデオを向上させます。これらのバーチャルプレゼンターが明確で魅力的な声で指標定義を伝え、AIアバターを使用して理解を深めます。
4
Step 4
生成、カスタマイズ、エクスポート
スクリプトとアバターが設定されたら、ビデオを生成します。字幕/キャプションを追加してアクセシビリティとエンゲージメントを向上させ、「魅力的なビデオ」を洗練し、共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な概念を簡単に教育

魅力的なAIビデオを使用して複雑な指標定義やデータ概念を明確化し、すべての人にとってアクセスしやすく理解しやすい情報にします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的な指標定義ビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを利用して、指標定義のための魅力的なビデオ作成を簡素化します。これにより、複雑なデータをプロフェッショナルなビジュアルストーリーテリングに変換し、情報を理解しやすく記憶に残りやすくします。

HeyGenはAIトレーニングビデオを強化するAIスポークスパーソンを提供していますか？

はい、HeyGenはリアルなAIアバターを提供しており、AIトレーニングビデオのインパクトを大幅に向上させるAIスポークスパーソンとして機能します。当プラットフォームは無料のテキストからビデオジェネレーターとして機能し、自然な音声でスクリプトを迅速に実現します。

HeyGenは高度なビデオカスタマイズのためにどのような技術的機能を提供していますか？

HeyGenは、高品質の音声オーバー、自動字幕、ブランディングコントロールを含む包括的な技術的ビデオカスタマイズのための強力なAIツールを提供しています。ユーザーはまた、さまざまなプラットフォームやアスペクト比に合わせてビデオを最適化するための強力なリサイズツールを活用できます。

HeyGenのAIツールは、マーケターやカスタマーサクセスマネージャーが効果的なコンテンツを作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenのAIツールは、マーケターやカスタマーサクセスマネージャーが高品質なトレーニングコンテンツや魅力的なビデオを効率的に制作するのを支援します。AIアバターとビジュアルストーリーテリングを活用することで、視聴者に響く強力な指標定義ビデオを作成し、理解を深めることができます。