最大のインパクトを生むメッセージング戦略ビデオを作成

視聴者を最初の3秒で引き込む魅力的なブランドメッセージングビデオを作成しましょう。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを活用して、制作を効率化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーを対象にした45秒の指導ビデオを開発し、『強力なコール・トゥ・アクション』を作成するために『オーディエンスを知る』ことの重要性を強調してください。このコンテンツは、プロフェッショナルでクリーンなビジュアル美学で提示し、インフォグラフィックスタイルの要素を組み込み、ブランドの一貫性を保つために自信に満ちたAIアバターによって提供されます。
サンプルプロンプト2
スタートアップや起業家向けに、60秒のインスピレーションを与えるビデオを制作し、『魅力的なブランドメッセージング』を構築し、『強力なブランドアイデンティティ』に貢献する方法を示してください。成功したブランディングの例をフィーチャーし、インスピレーションを与える音楽とHeyGenのダイナミックな字幕/キャプションを組み合わせて、アクセシビリティとインパクトを確保します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマネージャー向けに、異なる『アスペクト比』の要件を理解することで『すべてのプラットフォームに最適化』する方法に焦点を当てた実用的な30秒のヒントビデオを作成してください。ビデオはダイナミックで実用的なビジュアルスタイルを持ち、スプリットスクリーンを使用してさまざまなフォーマットを示し、エネルギッシュなボイスオーバーを伴います。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、シームレスなコンテンツ適応を示してください。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

メッセージング戦略ビデオの作成方法

ブランドのユニークなメッセージを明確に伝え、視聴者を魅了し、すべてのソーシャルメディアプラットフォームでのエンゲージメントを促進する魅力的なビデオを作成します。

1
Step 1
魅力的なナラティブを作成
コアブランドメッセージングとターゲットオーディエンスをアウトライン化することから始めます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を利用して、巧みに作成されたスクリプトをプロフェッショナルなビデオにシームレスに変換し、魅力的なブランドメッセージングを明確に伝えます。
2
Step 2
ブランドのビジュアルボイスを選択
ブランドの個性を最もよく表し、ターゲット層に共鳴する「AIアバター」を選択します。これにより、強力なブランドアイデンティティが確立され、メッセージングに一貫性のあるプロフェッショナルな画面上の存在感が提供されます。
3
Step 3
ダイナミックなビジュアルエンハンスメントを追加
ビデオに「字幕/キャプション」を組み込むことで、視聴者のエンゲージメントとアクセシビリティを向上させます。これらのダイナミックなキャプションは、音声なしで視聴される場合でもメッセージが理解されることを保証し、リーチとインパクトを広げます。
4
Step 4
プラットフォーム向けにエクスポートと最適化
HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに完璧にフィットするようにビデオを最終化します。これにより、すべてのプラットフォーム向けにビデオが最適化され、視認性と視聴者の魅力を最大化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスピレーショナルなブランドメッセージング

ブランドメッセージングを強化し、強力なブランドアイデンティティを構築し、ターゲットオーディエンスと深くつながるインスピレーションを与えるビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なメッセージング戦略ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIを活用したビデオ作成を通じて、強力なブランドメッセージングを開発する力を提供します。ダイナミックなキャプション、ストーリーテリング構造、カスタマイズ可能なテンプレートを利用して、視聴者を引き込み、最初の3秒で視聴者を魅了し、ソーシャルメディアビデオマーケティングを際立たせます。

HeyGenは異なるソーシャルメディアプラットフォーム向けにビデオを最適化できますか？

はい、HeyGenはすべてのプラットフォーム向けにビデオ制作を最適化することができます。アスペクト比を簡単に調整し、ダイナミックなキャプションを利用して、さまざまなソーシャルメディアチャネルでブランドメッセージングが効果的に響くようにし、全体的なソーシャルメディアビデオマーケティング戦略を強化します。

HeyGenはどのような機能を提供して視聴者を魅了し、行動を促すのですか？

HeyGenはAIアバターとボイスオーバー生成を提供し、ブランドメッセージングを効果的に伝えます。魅力的なストーリーテリング構造を作成し、ビデオ内に強力なコール・トゥ・アクションを含めて、視聴者を効果的に引き込み、メッセージング戦略を強化します。

HeyGenはビデオコンテンツにおける一貫したブランドアイデンティティをどのようにサポートしますか？

HeyGenはロゴや色のブランディングコントロールを提供することで、強力なブランドアイデンティティを確保します。これにより、すべてのビデオ制作において一貫性のある魅力的なブランドメッセージングを維持し、ポジショニングとメッセージング戦略を強化してオーディエンスを知ることができます。