AIでメッセージングフレームワークビデオを作成
AIアバターを使用したダイナミックなコンテンツ作成を通じて、B2Bマーケターが魅力的な価値提案を明確に表現できるようにします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
営業およびマーケティングチーム向けに、実用的なテンプレートを使用してメッセージングフレームワークを迅速に実装する方法を示す60秒のダイナミックなチュートリアルを開発してください。顧客に響く魅力的な価値提案の作成を強調します。ビデオにはHeyGenの熱意あるAIアバターを登場させ、画面上のテキストハイライトを明確に示し、自信に満ちたトーンでプレゼンテーションします。
デジタルマーケティングの専門家向けに、人間のメッセージングと共感できるコピーが市場のノイズを突破する影響を紹介する30秒の簡潔な説明ビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンで共感的にし、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、視聴者とつながる関連性のある魅力的なビジュアルを見つけます。
B2Bリーダーと戦略家を対象に、統一されたメッセージングフレームワークがより強力なマーケティングと営業の整合性を促進する方法を議論する50秒の洞察に満ちたリーダーシップピースを生成してください。権威ある洗練されたエグゼクティブスタイルのAIアバターとプロフェッショナルなインフォグラフィックを使用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して洗練された美学を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはB2Bマーケターが魅力的なメッセージングフレームワークビデオを作成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenは、AIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、B2Bマーケターが効果的な製品メッセージングビデオを効率的に作成できるようにします。価値提案を人間のメッセージングに変換し、ターゲットオーディエンスに共感できるコピーを確保します。
HeyGenは効果的な製品メッセージングとポジショニングビデオの開発にどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートやナレーション生成を含む強力なコンテンツ作成ツールを提供し、製品メッセージングとポジショニングを迅速に構築します。これにより、営業およびマーケティングチームにメッセージングフレームワークを伝えるプロセスが効率化されます。
HeyGenは私のB2Bメッセージングフレームワークビデオがターゲットオーディエンスに響くことを保証できますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターと調整可能なナレーションを使用して、ビデオに人間のメッセージングを注入し、B2Bメッセージングをより効果的にし、共感できるコピーを確保します。これにより、製品ポジショニングを効果的に伝えることができます。
HeyGenはメッセージングフレームワークコンテンツの配信においてマーケティングと営業の整合性をどのようにサポートしますか？
HeyGenはメッセージングフレームワークの一貫したビデオコンテンツの作成を効率化し、より良いマーケティングと営業の整合性を促進します。魅力的なビデオを簡単に生成して共有し、全員が統一された製品メッセージングを伝えることを保証します。