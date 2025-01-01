AIで合併統合ビデオを作成
M&Aコミュニケーションを強化し、AIアバターを使用して魅力的でパーソナライズされたビデオメッセージで統合プロセスを簡素化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
60秒のビデオを開発し、内部関係者と統合チームのための重要な「統合プロセス」と包括的な「合併後の統合計画」を説明します。視覚と音声のスタイルは明確で簡潔であり、スムーズな移行を示すためにアニメーション化されたグラフィックを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成によるプロフェッショナルな声で補完され、字幕/キャプションと動的なテンプレートとシーンで最大限の明確さを実現します。
既存の顧客を対象とした30秒の安心感を与えるビデオを制作し、両社の合併に関する「パーソナライズされたビデオメッセージ」として潜在的な懸念に対処し、強力な「M&Aコミュニケーション」を維持します。継続性を強調し、価値の向上を強調する、親しみやすく信頼できる視覚と音声スタイルを採用します。このメッセージを伝えるためにHeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成を利用し、自動字幕/キャプションで明確さを確保します。
パートナー、投資家、主要な利害関係者向けに、戦略的な利点と「合併と買収ビデオ」による市場ポジションを強調する洗練された45秒のビデオを設計します。この作品は、成長の可能性と改善された「流通チャネル」を強調し、自信に満ちた権威ある声でデータ駆動型のビジュアルを提示します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用してプロフェッショナルなアセットを提供し、スクリプトからのテキストビデオ生成で効率的なコンテンツ作成を行い、アスペクト比のリサイズとエクスポートで最適な視聴を確保します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして合併統合ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、シンプルなテキストスクリプトからAI駆動のビデオコンテンツを活用することで、合併統合ビデオの作成方法を革新します。当社のプラットフォームは、M&Aコミュニケーションのための魅力的なビデオコンテンツを迅速かつ効率的に制作し、複雑なメッセージを簡素化します。
HeyGenは合併発表ビデオのテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは、プロフェッショナルな合併発表ビデオコンテンツを作成するために特別に設計された合併統合ビデオテンプレートを提供しています。これらをカスタマイズして、すべてのチャネルで一貫したM&Aコミュニケーションを確保するためにブランドコントロールを使用できます。
AIアバターを使用して従業員向けのM&Aコミュニケーションをパーソナライズできますか？
もちろんです。HeyGenは、リアルなAIアバターとAIボイスアクターテクノロジーを利用して、統合プロセス中に効果的な従業員コミュニケーションのためのパーソナライズされたビデオメッセージを提供することを可能にします。これにより、重要な情報が一貫して魅力的に従業員に伝えられます。
HeyGenは合併後の統合におけるチェンジマネジメントをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、合併後の統合計画中のチェンジマネジメントをサポートし、AIトレーニングビデオやアップデートを迅速に生成できるようにします。AIキャプションジェネレーターやAIアバターなどの機能を使用して、プロセス全体を通じて明確でアクセスしやすい従業員コミュニケーションを確保します。