販売パートナーポリシートレーニングビデオを今すぐ作成
企業ポリシートレーニングを簡素化。強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、プロフェッショナルで魅力的なビデオを即座に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の販売者を対象に、最近の支払い処理ポリシーの更新を伝える45秒の情報ビデオを開発してください。ビジュアルアプローチは直接的でクリーンであり、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、正確で一貫性のあるコンテンツを迅速に生成します。この「企業トレーニングビデオ」は、効果的なポリシートレーニングのために簡潔で理解しやすいものにしてください。
HRチーム向けに、内部ポリシーの伝達のための「AIトレーニングビデオ」の作成プロセスを説明する30秒の活気ある指導ビデオを制作してください。現代的でダイナミックなビジュアルスタイルとアップビートな背景音楽を採用し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、魅力的で情報豊かなコンテンツを効率的に作成する方法を示します。
グローバルな販売者ネットワークを対象に、さまざまな地域の重要なコンプライアンス手続きを示す75秒の包括的なチュートリアルを設計してください。ビジュアルスタイルは明確で普遍的に理解可能であり、HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、さまざまな視聴者にとってアクセスしやすく理解しやすい「ポリシートレーニング」を実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして販売パートナーポリシートレーニングビデオの作成を簡素化できますか？
HeyGenは、スクリプトをAIアバターとリアルなナレーションを使用して魅力的なコンテンツに変換することで、販売パートナーポリシートレーニングビデオの作成を簡素化します。これにより、「トレーニングビデオ」の制作プロセスが大幅に効率化されます。
HeyGenが提供するAI生成トレーニングビデオの高度な機能は何ですか？
HeyGenは、「AI生成トレーニングビデオ」のための強力な機能を提供します。リアルな「AIアバター」が「AIスポークスパーソン」として機能し、アクセシビリティのために「自動生成キャプション」を追加することができます。また、「複数言語」でコンテンツを生成し、多様な視聴者に効果的にリーチできます。
HeyGenはHRチームが魅力的な企業トレーニングビデオを制作するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは「HRチーム」に「企業トレーニングビデオ」や「ポリシートレーニング」コンテンツを効率的に制作する力を与えます。カスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを使用して、従業員を引き付ける一貫性のあるプロフェッショナルなビデオチュートリアルを作成できます。
ポリシートレーニングビデオにHeyGenのようなAI駆動ソリューションを選ぶ理由は？
HeyGenを「ポリシートレーニングビデオ」に選ぶことで、組織の学習ニーズに対する効率性、一貫性、スケーラビリティが確保されます。HeyGenのAI駆動プラットフォームを使用すると、プロフェッショナルな品質で重要な「トレーニングビデオ」を迅速に開発および更新できます。