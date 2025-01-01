マーチャンダイジング概要ビデオを作成して売上を向上
AIアバターを使用して魅力的な概要ビデオを作成し、小売マーチャンダイジングを変革して売上と顧客エンゲージメントを向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しい店舗従業員や既存の小売スタッフ向けに、60秒の小売マーチャンダイジングトレーニングビデオを開発してください。視覚スタイルは明確で指導的かつプロフェッショナルであり、親しみやすく情報豊かなボイスオーバーが付随します。このビデオは、ビジュアルマーチャンダイジングトレーニングのベストプラクティスを効果的に伝え、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを利用して迅速かつ一貫した制作を実現します。
eコマースビジネスや小規模ビジネスオーナーを対象に、売上を促進するための30秒の概要ビデオを生成してください。明るくテンポの速いビジュアルとキャッチーなバックグラウンドミュージックを使用し、説得力のあるAIボイスオーバーで主要な製品配置とプロモーションを強調します。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して効率的に作成し、魅力的な概要ビデオを迅速に制作します。
クリエイティブディレクター、ビジュアルマーチャンダイザー、デザインエージェンシー向けに、50秒の洗練されたビデオを制作し、高度なビジュアルマーチャンダイジングコンセプトとクリエイティブコンセプトを探求します。このビデオは、芸術的で高精細なアニメーションシーケンスと洗練されたバックグラウンドミュージックを特徴とし、思慮深い説明的なボイスオーバーで補完されます。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、明確でプロフェッショナルなナレーションを確保し、複雑なアイデアを生き生きとさせます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なマーチャンダイジング概要ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、AIアバターと直感的なテキストからビデオへの機能を使用して、マーチャンダイジング概要のための素晴らしいアニメーションビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、視覚的なストーリーテリングが簡素化され、製品を効果的に紹介し、顧客体験を向上させることができます。
HeyGenはビジュアルマーチャンダイジングトレーニングビデオにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、効果的なビジュアルマーチャンダイジングトレーニングビデオのためのツールセットを提供し、カスタマイズ可能なテンプレート、AIボイスオーバー、ブランドコントロールを含みます。AIビデオスクリプトジェネレーターを使用してスクリプトを簡単に生成し、チームに響くプロフェッショナルなコンテンツを制作できます。
HeyGenは製品ローンチ概要のための素晴らしいアニメーションビデオを制作できますか？
もちろんです。HeyGenは高度なAIを活用して、高品質で素晴らしいアニメーションビデオを制作し、製品ローンチビデオや詳細なマーチャンダイジング概要に最適です。私たちのプラットフォームは、豊かな視覚的ストーリーテリングを可能にし、観客を魅了し、売上を促進します。
HeyGenのAIアバターは小売マーチャンダイジングビデオをどのように強化しますか？
HeyGenのAIアバターは、小売マーチャンダイジングビデオにダイナミックでパーソナライズされたタッチを提供し、一貫したブランディングと魅力的なプレゼンテーションを可能にします。自然なAIボイスオーバーでスクリプトを伝え、ビジュアルマーチャンダイジングコンテンツを非常にプロフェッショナルでインパクトのあるものにします。