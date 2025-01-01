マーチャンダイジングリセット指導ビデオの迅速な作成方法

店舗リセットのチーム効率を向上させましょう。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオで魅力的な指導ビデオを簡単に作成できます。

214/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富な店舗マネージャーとマーチャンダイジングリーダーを対象に、プラノグラムリセットのベストプラクティスを詳述する60秒のチュートリアルビデオを開発してください。ビジュアルはプロフェッショナルでステップバイステップの形式で、重要なエリアを強調するアニメーションオーバーレイを組み込み、情報豊かで権威あるAIアバターによってサポートされます。HeyGenのAIアバターは、複雑な「商品整理」の指示に一貫したプロフェッショナルなプレゼンターを提供できます。
サンプルプロンプト2
小売業のオーナーとマーケティングチーム向けに、効果的なマーチャンダイジング戦略の変革力を紹介する30秒のインパクトのあるビデオを制作してください。ダイナミックで魅力的なビジュアルを使用し、クイックカットと高揚感のあるバックグラウンドミュージックで成功したビジュアルマーチャンダイジングを示します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、メッセージの美学と説得力を高める魅力的なBロールを見つけてください。
サンプルプロンプト3
店舗スタッフと臨時のマーチャンダイジングスタッフ向けに、新商品の在庫補充に特化した効率的なリセット技術の45秒のクイックガイドをデザインしてください。ビデオはエネルギッシュでテンポの速いビジュアルスタイルで、簡潔な画面上の指示をバックにアップビートなオーディオトラックを使用してください。すべての視聴者に明確さを確保するために、HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、すべての指示がアクセス可能で理解しやすいようにします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

マーチャンダイジングリセット指導ビデオの作成方法

複雑なプラノグラムの指示を明確でプロフェッショナルなビデオガイドに変換して、店舗のマーチャンダイジングリセットを簡素化しましょう。

1
Step 1
スクリプトと初期ビデオの作成
マーチャンダイジングリセットの指示を詳細なスクリプトにまとめます。その後、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、テキストを瞬時に初期ビデオに変換します。
2
Step 2
プレゼンターの選択
AIアバターを選択して、チームにステップバイステップのプラノグラムリセットの指示を明確に提示し、エンゲージメントを高めます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングの追加
ライブラリまたはストック資産から関連するメディアを統合します。会社のブランディングコントロール（ロゴ、カラー）を適用して、小売業のマーチャンダイジングリセットビデオがブランドガイドラインに沿うようにします。
4
Step 4
ガイドのエクスポートと共有
アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、ビデオをどのプラットフォームでも準備します。包括的なガイドを配布して、すべての店舗でシームレスなリセットを確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プラノグラム指示の簡素化

.

複雑なプラノグラムリセットと新商品の在庫補充を簡素化し、詳細な小売業のマーチャンダイジングステップを理解しやすいビデオガイドに変換します。

background image

よくある質問

マーチャンダイジングリセット指導ビデオを効率的に作成するにはどうすればよいですか？

HeyGenは、テキストからビデオへの生成とリアルなAIアバターを使用して、プロフェッショナルなマーチャンダイジングリセット指導ビデオを迅速に作成することを可能にします。これにより、どの店舗でも一貫したガイドラインを明確に伝えるプロセスが簡素化されます。

小売業のマーチャンダイジングリセットビデオのブランディングとコンテンツをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを小売業のマーチャンダイジングリセットビデオに組み込むことができます。また、テンプレートと包括的なメディアライブラリを活用して、視覚的に魅力的で効果的なマーチャンダイジング戦略を作成できます。

プラノグラムリセットの詳細な指示に対してHeyGenはどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、AIアバターとスクリプトを使用して詳細な視覚的説明を伴うプラノグラムリセットの指示を生成することができます。字幕を使用して明確さを高め、ストックメディアを活用して、最適な商品整理と特定のリセット技術を視覚的に示すことができます。

HeyGenはどのようにしてチームに一貫したマーチャンダイジングのヒントを共有するのを簡単にしますか？

HeyGenは、組織全体で一貫したマーチャンダイジングのヒントと更新を簡単に作成および配布することを可能にします。自動音声と字幕付きのビデオを作成し、さまざまなアスペクト比でエクスポートして、チームがどのプラットフォームでも明確で実行可能なリセット技術を受け取れるようにします。