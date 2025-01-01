メンターハイライトビデオを簡単に作成
HeyGenの事前デザインされたテンプレートを使用して、魅力的なメンタープログラムとプロフェッショナルなコンテンツをデザインします。
プログラム管理者や卒業生向けに60秒のプロフェッショナルなコンテンツを制作し、変革的な成功ストーリーを紹介するメンターハイライトビデオを作成します。シネマティックでインスパイアリングなビジュアル美学を採用し、心温まる証言と明確で説得力のあるナラティブをHeyGenの「ボイスオーバー生成」で生成し、メンタリングの深い影響を伝えます。
バーチャルメンタリングセッションに参加するメンティー向けに、30秒の簡潔なイントロダクションビデオを開発し、メンターを親しみやすくモダンなスタイルで紹介します。このビデオはクリーンで直接的であり、HeyGenの「AIアバター」を活用して一貫したプロフェッショナルな画面上の存在感を維持し、最初のバーチャルミーティングの前に温かい歓迎を確保します。
最近のメンタリングセッションからの重要なポイントや行動喚起を要約する15秒のダイナミックなハイライトリールを作成し、ソーシャルメディアでの共有に最適です。現在のメンティーとメンターをターゲットにし、エネルギッシュなビジュアルスタイル、魅力的なテキストアニメーション、アップビートな音楽を使用し、HeyGenの「字幕/キャプション」機能を取り入れて最大限の明確さとアクセシビリティを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なメンタービデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、AIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して、さまざまなメンタープログラム向けにプロフェッショナルなコンテンツを簡単に作成できます。包括的な若者メンタートレーニングビデオや魅力的なハイライトビデオを開発し、バーチャルメンタリングの取り組みを魅力的なビジュアルで強化します。
HeyGenはメンタープログラム向けのプロフェッショナルなコンテンツを作成するためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenはAIを活用したビデオテンプレートと事前デザインされたテンプレートを提供しており、どのメンタープログラムにも簡単にビデオを作成できます。ブランディングコントロール、ボイスオーバー生成、メディアライブラリを活用して、洗練されたハイライトリールを迅速かつ効率的に作成します。
HeyGenは多言語のメンタービデオをサポートできますか？
はい、HeyGenは強力な翻訳機能とAIキャプションジェネレーターを提供しており、多言語ビデオを作成できます。これにより、メンタープログラムがより広いオーディエンスに対して包括的でアクセスしやすくなります。これにより、さまざまなメンタープログラムの多様なメンティーにリーチすることができます。
HeyGenでメンターハイライトビデオを作成するにはどうすればよいですか？
メンターハイライトビデオを作成するには、スクリプトを入力し、AIアバターを選択し、HeyGenの直感的なプラットフォームを利用します。その後、ボイスオーバー生成と字幕を追加し、TikTokメンタリングやキャリアメンタリングショーケースなどのプラットフォーム向けにさまざまなアスペクト比でプロフェッショナルなコンテンツを簡単にエクスポートできます。