AIで簡単にメンタープログラムビデオを作成
メンタープログラムを強化しましょう。リアルなAIアバターを使用して、高校生やプロフェッショナル向けに魅力的なビデオを作成し、あなたのストーリーを伝えます。
新しいプロフェッショナルをメンターとして募集することを目的とした60秒の魅力的なビデオを制作し、若者をエンジニアリングや建築のキャリアに導くことのやりがいを強調します。トーンはプロフェッショナルでありながら温かみのあるもので、HeyGenのAIアバターを使用して経験豊富なメンターからの本物で一貫したメッセージを伝え、魅力的なナレーションを添えます。
プログラムスポンサー向けに設計された30秒の洗練されたビデオを作成し、メンティーが取り組むアクティブな現場や実践的なプロジェクトを通じて彼らのサポートの具体的な影響を示します。このビデオはプロフェッショナルで感謝の意を表すビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを通じてシームレスに統合されたインパクトのある短いクリップや高品質の写真を組み合わせ、感動的なインストゥルメンタル音楽を添えます。
高校生、教育者、保護者向けに45秒の情報ビデオを作成し、プロジェクト管理やパブリックスピーキングなど、メンタープログラム内で開発された特定のスキルと建設業界への関連性に焦点を当てます。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で教育的であり、HeyGenの字幕/キャプションを使用してアクセシビリティを向上させ、重要な概念を強化します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはメンタープログラムのための魅力的なビデオ作成にどのように役立ちますか？
HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、メンタープログラムビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、プロジェクト管理や構築環境などのトピックに関する洞察をメンターが共有し、高校生にとってメンタープログラムをより魅力的にします。
HeyGenのAIアバターは効果的なメンタービデオの制作にどのような役割を果たしますか？
HeyGenのAIアバターは、エンジニアリング、建築、または建設業界の複雑なトピックを説明するのに理想的な、一貫性のあるプロフェッショナルな画面上の存在感を提供します。これにより、毎回人間のプレゼンターがカメラに登場する必要なく、明確なメッセージを伝えることができます。
プログラムスポンサーはHeyGenを使用してCREATEコンペティション用のビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenはブランディングコントロールを提供し、プログラムスポンサーがCREATEコンペティション用のビデオにロゴやカスタムカラーを組み込むことができます。これにより、実践的なプロジェクトを紹介するものを含め、すべてのメンタープログラムコンテンツがブランドアイデンティティに完全に一致するようになります。
HeyGenは技術的なトピックやパブリックスピーキングのヒントなど、多様なコンテンツをメンタービデオにサポートしていますか？
はい、HeyGenはプロジェクト管理の議論からパブリックスピーキングのアドバイスの提供まで、幅広いメンタービデオの作成をサポートします。ボイスオーバー生成や自動字幕などの機能を備えたHeyGenは、高校生にとってすべてのビデオがアクセス可能で効果的であることを保証します。