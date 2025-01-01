会議ファシリテーションビデオを瞬時に作成
ダイナミックなAIアバターと効率的なテンプレートでオンライン会議やワークショップのエンゲージメントを高めましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
オンライン会議の参加者向けに、アクションアイテムと決定事項を効果的に要約する45秒のビデオをデザインします。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンでグラフィック重視であり、重要なポイントを強調するテキストオーバーレイを特徴とし、中立的で情報的なナレーションが付随します。HeyGenの字幕機能を利用して、すべての重要なポイントが簡単にスキャン可能でアクセスしやすくなり、これらのファシリテーションビデオが非常に効果的になります。
オンラインワークショップ用に、参加者をアジェンダに導き、明確な基本ルールを確立する60秒の活気あるビデオを制作します。ワークショップのファシリテーターや教育者を対象にした魅力的なコンテンツを求める方に最適です。ビデオは明るい色とサポート的なイメージを組み合わせたフレンドリーで励みになるビジュアルスタイルを持ち、元気でプロフェッショナルな声がペアリングされます。HeyGenのテンプレートとシーンを組み込んで、洗練された外観のビデオを簡単に作成できるようにします。
会議ファシリテーションビデオのエンゲージメントを高めるための30秒の効果的なヒントビデオを開発します。このビデオは企業トレーナーやチームリーダーを対象にし、迅速で実行可能なアドバイスを提供します。ビジュアルの美学はモダンで直接的であり、ダイナミックなカットと自信に満ちた熱意あるトーンの音声を使用します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、書かれたヒントを迅速に洗練されたビデオに変換し、AIスポークスパーソンをフィーチャーします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして会議ファシリテーションビデオを強化できますか？
HeyGenはAIアバターと無料のテキストからビデオ生成ツールを使用して、魅力的な会議ファシリテーションビデオを迅速に作成する力を与えます。AI駆動のビデオテンプレートを活用して、オンライン会議やワークショップのコンテンツ作成を効率化します。
HeyGenのAIアバターはトレーニングビデオやオンライン会議に使用できますか？
はい、HeyGenはリアルなAIアバターを提供し、AIスポークスパーソンとして機能します。魅力的なトレーニングビデオやダイナミックなオンライン会議に最適です。プロフェッショナルなナレーションや字幕を簡単に追加できます。
AI駆動のビデオテンプレートはファシリテーションビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenの豊富なAI駆動のビデオテンプレートライブラリは、高品質なファシリテーションビデオの作成プロセスを大幅に簡素化します。これらのテンプレートはスタート地点を提供し、最小限の労力でプロフェッショナルなコンテンツを効率的に制作できます。
HeyGenはビデオのブランディングとアクセシビリティ機能をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenはカスタムロゴや色を含む包括的なブランディングコントロールを提供し、ビデオがブランドアイデンティティに合致するようにします。さらに、HeyGenはAI字幕生成ツールとリサイズツールを備えており、アクセシビリティと多様な共有を強化します。