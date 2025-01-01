AIで医療対応トレーニングビデオを作成
緊急対応者と患者の安全のためのシナリオベースのトレーニングを制作。スクリプトからテキストビデオに変換して、強力なビデオを作成。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
医療スタッフを対象とした45秒の患者安全トレーニングビデオを開発し、病院環境でのHIPAAおよびコンプライアンスガイドラインの厳格な遵守を強調します。視覚的な美学はクリーンで企業的かつ魅力的であるべきで、「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して正確な情報を提供し、自動化された「字幕/キャプション」でアクセシビリティと明確さをサポートし、落ち着いた安心感のあるボイスオーバーを組み合わせます。
地域グループ向けに30秒の簡潔な医療対応トレーニングビデオを設計し、実用的で理解しやすいビジュアルと動的なデモンストレーションを通じて、基本的なCPRとAEDの使用を示します。「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して現実的なシナリオを提供し、「ボイスオーバー生成」による明確で励みになるナレーションで学習を強化します。
医学生向けに50秒の緊急技術ビデオメーカーのプロンプトを作成し、複雑な外傷対応のシナリオベースのトレーニングに焦点を当てます。視覚スタイルはリアルなシミュレーションであり、「AIアバター」を使用して患者と医療従事者を表現し、詳細な「テンプレートとシーン」でインタラクティブな要素を伝え、権威あるシナリオ駆動の対話をサポートします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして高品質な医療トレーニングビデオの作成を支援しますか？
HeyGenはその高度なAIビデオメーカーを活用して、スクリプトを動的で魅力的なコンテンツに変換することで、患者の安全を含むプロフェッショナルな医療トレーニングビデオの作成を支援します。これにより、重要な教育資料の効率的な制作が可能になります。
HeyGenが医療対応トレーニングビデオや緊急技術の開発に最適な理由は何ですか？
HeyGenのプラットフォームは、シナリオベースのトレーニングを通じて医療対応トレーニングビデオや緊急手順のシミュレーションを作成するのに最適です。動的なAIアバターとテキストビデオ機能を利用して、緊急対応者向けのCPRやAEDの使用などの重要な緊急技術をリアルに描写できます。
HeyGenは患者安全トレーニングビデオがコンプライアンス要件を満たすのをどのように支援しますか？
HeyGenは、自動字幕やキャプション、多言語サポートなどの機能を備えた患者安全トレーニングビデオの作成を支援し、アクセシビリティと明確さを確保します。これにより、組織は医療トレーニングコンテンツの高い基準を遵守し、緊急手順の効果的なコミュニケーションを保証します。
HeyGenを使ってどのくらい早くプロフェッショナルな医療トレーニングコンテンツを作成できますか？
HeyGenの直感的なAIビデオメーカーと豊富なプロフェッショナルテンプレートライブラリを使用すれば、医療対応トレーニングビデオを迅速に作成できます。テキストビデオ機能により、トレーニングスクリプトを魅力的なビデオレッスンに迅速に変換し、学習管理システムに統合できます。