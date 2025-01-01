明確な指示で医療機器のセットアップビデオを作成

HeyGenのボイスオーバー生成を使用して、明確な指示と多言語のボイスオーバーを備えた高品質の段階的な製品セットアップチュートリアルを提供します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
すべてのレベルの医療スタッフ向けに、ポータブルX線装置のセットアップ中の重要なコンプライアンスと安全ガイドラインに焦点を当てた60秒のトレーニングビデオが必要です。患者の安全を明確な視覚的な手がかりと画面上のテキストで強調し、情報豊かで権威あるビジュアルスタイルを持たせます。リアルなストック映像と明確なグラフィカル警告を組み合わせ、しっかりとしたが明確な声のナレーションでサポートされるこのコンテンツは、HeyGenの強力なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、魅力的なビジュアル資産を提供できます。
サンプルプロンプト2
バイタルサインモニターの一般的なトラブルシューティング問題に対処するために、30秒の製品セットアップチュートリアルを動的に制作してください。忙しい医療技術者や看護師向けに設計されたこの説明ビデオは、魅力的なAIアバターを使用して、視聴者に迅速に解決策を案内し、明確な指示を提供します。ビジュアルスタイルはテンポが速く、インフォグラフィック主導で、最小限の時間で最大の明確さを確保します。HeyGenのAIアバターを活用して、解決策を直接かつ効果的に提示してください。
サンプルプロンプト3
国際的な医療チーム向けに、複雑な人工呼吸器の組み立てを詳細に説明する60秒の医療機器トレーニングビデオが必要です。このビデオは、各コンポーネントの明確な視覚的デモンストレーションを要求し、正確でプロフェッショナルなナレーションでサポートされます。グローバルなアクセス性を確保し、ローカリゼーションを促進するために、HeyGenのボイスオーバー生成が、明確でローカライズされた音声を提供するために不可欠です。字幕/キャプションを追加してアクセス性を向上させます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

医療機器セットアップビデオの仕組み

医療機器やデバイスのための正確で魅力的なセットアップビデオを作成し、医療専門家のための明確な指示とコンプライアンスを確保します。

1
Step 1
スクリプトとアウトラインを作成
医療機器セットアップの段階的な指示を詳述したスクリプトを作成します。これが、テキストを明確なテキスト-to-ビデオガイドに変換する基盤となります。
2
Step 2
ビジュアルとアバターを選択
セットアッププロセスを効果的に示すために、適切なビジュアルとAIアバターを選択します。これにより、複雑な手順を簡素化する魅力的でアニメーション化された指導ビデオを作成するのに役立ちます。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーとキャプションを追加
ボイスオーバー生成を利用して、医療専門家に明確な指示を提供するプロフェッショナルなナレーションを追加します。多言語のボイスオーバーを考慮して、より広い視聴者にリーチし、理解を深めます。
4
Step 4
トレーニング用にエクスポートして配布
さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してビデオを最終化します。医療機器トレーニングビデオを効果的に配布し、重要なトレーニング目的のために広範なアクセスと安全ガイドラインの遵守を確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングのエンゲージメントと保持を向上

AIを活用したビデオを使用して、動的で魅力的な医療機器セットアップチュートリアルを提供し、研修生の集中力を高め、重要な情報の保持を確実にします。

よくある質問

HeyGenは医療機器のアニメーション指導ビデオの作成をどのように効率化できますか？

HeyGenは、スクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変換することで、高品質なアニメーション指導ビデオの制作を簡素化します。AIアバターと動的なシーンを活用して、医療機器のセットアップビデオの明確な段階的な指示を作成し、医療専門家の学習をよりアクセスしやすくします。

HeyGenはコンプライアンスとローカリゼーション要件に準拠した医療機器トレーニングビデオの制作を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、多言語のボイスオーバーや字幕などの機能を提供することで、コンプライアンスのニーズをサポートし、医療機器トレーニングビデオがグローバルな視聴者にアクセスしやすく、理解しやすくなるようにします。これにより、患者の安全と広範なトレーニング目的が支援されます。

HeyGenは、正確な技術的側面を持つ詳細な製品セットアップチュートリアルを作成するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、豊富なメディアライブラリとブランディングコントロールを使用して、重要な技術的側面とラベリングを強調する魅力的な製品セットアップチュートリアルを開発することができます。これにより、説明ビデオが複雑な医療機器に必要な明確な指示と高品質なビジュアルを提供します。

HeyGenは、医療機器セットアップビデオの制作を拡大しようとする医療機関にとって効果的なソリューションですか？

はい、HeyGenは効率性を重視して設計されており、医療機関がテキストスクリプトから迅速に医療機器セットアップビデオを作成できるようにします。テンプレート駆動のアプローチとAI機能により、さまざまなトレーニングニーズに対して一貫性のある大量生産が可能になり、広範な事前制作を必要としません。