メディアトレーニングビデオを最大限に活用する
トレーニングビデオスクリプトを魅力的なコンテンツに簡単に変換し、HeyGenのテキストからビデオへの機能で生産性を向上させましょう。
L&Dチームを対象に、知識の定着を改善するための構造化されたコンテンツに焦点を当てた60秒の企業トレーニングビデオを開発します。洗練されたプロフェッショナルなビジュアル美学を提示し、一貫したブランドと明確で権威あるナレーションを提供します。HeyGenの強力なナレーション生成とプロフェッショナルなテンプレートとシーンを活用して、高品質な企業トレーニングビデオを効率的に制作します。
マーケティングプロフェッショナル向けに、ビデオ作成ワークフローの生産性を向上させるためのクイックヒントを紹介する30秒のダイナミックな指導ビデオを制作します。ビジュアルスタイルはテンポが速く活気に満ち、クイックカットと自信に満ちたエネルギッシュな声を取り入れます。HeyGenの包括的なメディアライブラリ/ストックサポートを活用し、自動字幕/キャプションを使用してアクセシビリティを確保します。
HR部門向けに、会社の方針を温かく情報豊かに紹介する50秒の従業員オンボーディングビデオをデザインします。親しみやすいAIアバターが重要な情報を提示し、明確で安心感のある音声トラックでサポートされる、フレンドリーで歓迎的なビジュアルスタイルを採用します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに対応できるビデオを作成し、トレーニングビデオスクリプトのコンテンツを効果的に共有できるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてチームのための魅力的なトレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIアバターと豊富なビデオテンプレートライブラリを使用して、魅力的なトレーニングビデオを効率的に作成する力を提供します。トレーニングビデオスクリプトをプロフェッショナルなコンテンツに変換し、リアルなナレーションとカスタムブランディングで高い知識定着を確保します。
HeyGenが企業トレーニングビデオの制作に理想的な理由は何ですか？
HeyGenは企業トレーニングビデオのための効率的なソリューションを提供し、プロフェッショナルなナレーションと字幕を使用してテキストから迅速にコンテンツを生成できます。これにより、ビデオ編集時間を短縮し、一貫性のある効果的な従業員オンボーディングビデオや技術チュートリアルを簡単に作成できます。
HeyGenでメディアトレーニングビデオの外観や雰囲気をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenはメディアトレーニングビデオのための広範なカスタマイズオプションを提供しており、ロゴや色を追加するためのブランディングコントロールを含みます。さまざまなビデオテンプレートから選択し、画面録画やウェブカム録画を組み込み、アニメーションビデオを活用してユニークで効果的な学習体験をデザインできます。
HeyGenトレーニングビデオを共有するためのベストプラクティスは何ですか？
HeyGenは、さまざまなプラットフォームに対応するために複数のアスペクト比でのエクスポートを可能にすることで、トレーニングビデオの簡単な共有を促進します。これにより、従業員オンボーディングビデオや技術チュートリアルなどの高品質なコンテンツを、内部または外部のチャネルで効果的に配信できます。