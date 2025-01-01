AIで簡単にメディアキットトレーニングビデオを作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業の研修部門やコンテンツクリエイターを対象にした1分間のトレーニングモジュールを開発し、『メディアキットトレーニングビデオの作成』を強化します。ビジュアルプレゼンテーションはプロフェッショナルでシンプルであり、明確な画面上のテキストが物語を強化し、権威あるが魅力的なナレーションで伝えられます。このコンテンツはHeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用し、詳細な指示を迅速に生成し、効率的なトレーニングをサポートします。
サンプルプロンプト2
経験豊富なマーケターやPRプロフェッショナル向けに、メディアキットの高度な機能を紹介する45秒のハイライトリールを制作します。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンで洗練されており、メディアキットコンポーネントの多様で高品質な例を表示し、洗練された明確なナレーションが付いています。このリールはHeyGenの字幕/キャプションを通じてアクセシビリティを強調し、メディアライブラリ/ストックサポートでコンテンツを豊かにする方法を示します。
サンプルプロンプト3
ブランドマネージャーやソーシャルメディアストラテジストを対象にした30秒のダイナミックなプロモーションビデオを作成し、視覚的に魅力的なメディアキットを通じてブランド認知度を高める方法を示します。美的感覚は鮮やかでテンポが速く、クイックカットとブランドに合わせたビジュアルを組み込み、力強くインパクトのあるナレーションが付いています。このビデオはHeyGenの多用途なテンプレートとシーン、マルチプラットフォーム配信のためのシームレスなアスペクト比のリサイズとエクスポートを強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

メディアキットトレーニングビデオの作成方法

AI駆動のツールを使用して、プロフェッショナルで魅力的なトレーニングビデオを迅速に制作し、ブランド認知度と効率的なコミュニケーションを向上させましょう。

1
Step 1
テンプレートを選ぶかスクリプトから始める
プロフェッショナルな「テンプレートとシーン」のライブラリから選択するか、スクリプトを貼り付けてビデオを即座に生成し、メディアキットトレーニングビデオを始めましょう。これにより、「AI駆動のビデオテンプレート」の強力な基盤が提供されます。
2
Step 2
コンテンツを追加しAIアバターを選択
特定のメディアキットの詳細、ブランド要素、ビジュアルを組み込みます。その後、多様な「AIアバター」から選択してトレーニングをプレゼンテーションし、一貫性のある魅力的なプレゼンターを確保します。
3
Step 3
アクセシビリティのためにキャプションを生成
「字幕/キャプション」機能を利用して、さまざまな言語で自動的にテキストを追加し、視聴者の理解を向上させ、「自動生成キャプション」のニーズを満たします。
4
Step 4
ブランディングを適用しエクスポート
ロゴや色を含むカスタム「ブランディングコントロール」を適用してメディアキットトレーニングビデオを完成させます。完成したら、さまざまなアスペクト比でエクスポートし、すべての希望するプラットフォームで配信し、「ブランド認知度」を達成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

メディアキットコンテンツ制作の効率化

ソーシャルメディアビデオやプロモーションクリップを迅速に生成し、時間を節約し、ブランドの一貫性を維持します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして技術的なビデオ作成を簡素化しますか？

HeyGenは、AIキャプションジェネレーターや高度なAIナレーションを含む強力なAI駆動ツールを通じて技術的なビデオ作成を簡素化します。これにより、コンテンツは複数の言語でアクセス可能になり、複雑なスクリプトを魅力的でプロフェッショナルなビデオに効果的に変換します。

HeyGenは動的なメディアキットの作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenはプロフェッショナルなAI駆動のビデオテンプレートを使用してメディアキットの作成を大幅に簡素化します。これらの多用途なビデオテンプレートにより、ユーザーはブランド認知度を高め、効果的なセールスピッチを提供する動的なメディアキットを迅速に開発できます。

HeyGenで利用可能な高度なAIアバターフィーチャーは何ですか？

HeyGenは、リアルなAIボイスアクターとして機能する洗練されたAIアバターの幅広い選択肢を提供しており、ビデオコンテンツを非常に魅力的にします。これらのAIアバターは、自然でプロフェッショナルなプレゼンテーションを提供するように設計されており、テキストをビデオに効率的に変換します。

HeyGenは高品質なトレーニングビデオを効率的に制作できますか？

もちろんです。HeyGenは高品質なトレーニングビデオを作成するための優れたツールであり、さまざまなテーマで効率的なトレーニングを促進します。直感的なビデオテンプレートとスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用することで、魅力的で一貫性のある指導コンテンツを迅速に制作できます。