AIで機械室の安全ビデオを作成

火災予防、セキュリティ、OSHA基準のトレーニングを簡素化。スクリプトからのテキスト-to-ビデオで安全手順を魅力的なビデオに変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富なメンテナンステクニシャンと施設安全担当者を対象に、機械室内の火災予防と消火システムの機能に特化した90秒の簡潔なチュートリアルを開発してください。ビデオはシステムコンポーネントを正確に示すグラフィックを用いた詳細な指導的ビジュアルスタイルを採用し、明確で技術的なナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、複雑な技術的詳細を正確かつ一貫して提示します。
サンプルプロンプト2
セキュリティ担当者とプロパティマネジメントを対象に、機械室への不正侵入に対する重要なセキュリティプロトコルと対策を詳述する2分間の指導ビデオを設計してください。アクセス制御システムの役割を含め、真剣で警戒心のあるビジュアルスタイルを採用し、セキュアなエントリーポイントの例を組み込み、しっかりとした説明的なナレーションを添えます。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、制限されたアクセスゾーンの理解を深める関連ビジュアルを調達します。
サンプルプロンプト3
機械室に入るすべてのスタッフを対象に、良好な整理整頓と基本的な安全手順の遵守の重要性を強調する45秒の迅速な安全ブリーフィングを作成してください。OSHA基準との類似点を引き出し、直接的で実用的なビジュアルスタイルで、適切な整理と危険回避の明確な例を示し、励ましのある簡潔なナレーションを添えます。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、プロフェッショナルで影響力のあるメッセージを迅速に組み立て、安全文化を強化します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

機械室の安全ビデオの作成方法

機械室の安全ビデオを迅速に作成し、コンプライアンスを強化し、事故を防ぎ、プロフェッショナルな品質で人員を保護します。

1
Step 1
AIアバターとスクリプトを選択
HeyGenの多様な**AIアバター**からメッセージを表現するものを選びます。機械室の手順とガイドラインを詳述した安全スクリプトを入力し、重要な安全手順をカバーする自動ビデオ生成を行います。
2
Step 2
ビジュアルを追加し、音声を生成
電気設備の適切な取り扱いなど、重要な安全ポイントを示す関連ビジュアルを統合します。HeyGenの**音声生成**機能を使用して、自然なナレーションを簡単に生成します。
3
Step 3
ブランディングを適用し、字幕を追加
HeyGenの強力な**ブランディングコントロール**を使用して、組織のロゴとブランドカラーを適用します。重要な安全規制を明確に伝えるために、字幕/キャプションを追加してアクセシビリティと理解を向上させます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートし、配布
ビデオを完成させ、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比で**エクスポート**します。プロフェッショナルな機械室の安全ビデオを共有し、セキュリティプロトコルとメンテナンスのベストプラクティスを強化します。

使用例

複雑な安全規制を簡素化

複雑な安全規制を簡素化

複雑な安全規制と技術的ガイドラインを明確で理解しやすいビデオコンテンツに翻訳し、コンプライアンスを強化し、事故を防ぎます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして機械室の安全ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、プロパティマネージャーがAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を使用してスクリプトからプロフェッショナルな機械室の安全ビデオを簡単に作成できるようにし、安全手順と安全ヒントを明確に伝えます。これにより、火災予防やセキュリティプロトコルをカバーする重要なコンテンツの制作が効率化されます。

HeyGenは技術的な安全規制をビデオに組み込むことをサポートしていますか？

はい、HeyGenはOSHA基準やNFPA基準などの特定の安全規制をビデオ内に直接組み込むことができ、コンプライアンスを確保します。電気設備や消火システムに関する重要な情報を正確に伝えるために、テキスト-to-ビデオ機能を使用できます。

HeyGenは詳細な機械室の安全指示にどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、特定の電気設備、消火システム、アクセス制御システムを紹介するためのメディアライブラリサポートを含む、機械室の安全を詳細に説明するための強力なツールを提供しています。複雑な安全手順のための正確な字幕とナレーションを生成し、すべての視聴者に明確な理解を保証します。

HeyGenのビデオは機械室のセキュリティプロトコルと不正侵入に対応できますか？

もちろんです。HeyGenは、重要なセキュリティプロトコルを強調し、アクセス制御システムの重要性を詳述し、機械室への不正侵入を防ぐためのスタッフ教育を行う魅力的なビデオを作成できます。これにより、施設全体のセキュリティが向上し、重要な安全ヒントが効果的に強化されます。