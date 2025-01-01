視聴者を引き込むマテリアルハンドリングビデオを作成

HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを使用して、機械の移動、フォークリフト、またはリフトゲート操作のための魅力的なビデオを簡単に作成します。

サンプルプロンプト1
産業用リギングチームと施設管理者向けに、適切なリギング技術を使用して機械を安全かつ効率的に移動するプロセスを説明する90秒の詳細ガイドを作成してください。このビデオは、重要なリギングポイントと機器のクローズアップを含むステップバイステップのアプローチを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を通じて開発された正確で情報豊富なナレーションでサポートし、複雑な手順の明確さを確保します。
サンプルプロンプト2
配送ドライバーと物流コーディネーターを対象に、リフトゲートトラックを使用して安全かつ迅速に荷物を取り扱う最適な方法を紹介する45秒の実用的なクイックチップビデオをデザインしてください。ビジュアルプレゼンテーションはダイナミックで魅力的にし、実用的なデモンストレーションをクイックカットで紹介し、明るくクリアな声で説明します。HeyGenのAIアバターを使用して正しい動作をモデル化し、さまざまなシナリオで指示が非常に親しみやすく、簡単に理解できるようにします。
サンプルプロンプト3
プロジェクトプランナーとオペレーションマネージャー向けに、クレートに入った旋盤のような重心の高い機械を移動する際のリスク評価と準備に焦点を当てた2分間の包括的な計画概要を開発してください。ビデオのスタイルは分析的で情報豊富にし、複雑な概念を説明するために図やアニメーションシーケンスを組み込み、HeyGenの字幕/キャプションを効果的に使用して、重要な技術用語と安全警告を強調し、最大限の記憶保持を図ります。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

マテリアルハンドリングビデオの作成方法

複雑な機器操作を明確で魅力的なプロフェッショナルな指導ビデオに変換するAI駆動ツール。

1
Step 1
ビデオを計画し、スクリプトを書く
機械を安全に移動する方法など、特定のマテリアルハンドリングプロセスをアウトライン化することから始めます。詳細なスクリプトを作成し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、それをダイナミックなビジュアルコンテンツに変換し、計画段階を簡素化します。
2
Step 2
AIアバターとビジュアルを選ぶ
指示を提示するために多様なAIアバターから選択します。クレーンやフォークリフトのような機械の適切な使用を明確に示すビジュアルを統合し、マテリアルハンドリングビデオが非常に情報豊富であることを保証します。
3
Step 3
ナレーションを生成し、コンテンツを洗練する
ナレーション生成を利用して、ビデオに明確でプロフェッショナルなナレーションを追加します。複雑なタスクの明確さを高め、リギングビデオのすべての詳細が正確で視聴者に容易に理解されるようにします。
4
Step 4
指導ビデオをエクスポートする
共有する前に、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、ビデオが意図したプラットフォームに完全にフォーマットされていることを確認します。この最終ステップにより、リフトゲートの使用などの詳細な指示が効果的に配信される準備が整います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速なマテリアルハンドリング安全クリップを制作

ソーシャルメディア向けに魅力的な短いビデオを迅速に作成し、機械の安全な使用法と運用のベストプラクティスを提供します。

background image

よくある質問

HeyGenは重機移動のための詳細なリギングビデオの作成をどのように支援しますか？

HeyGenは、技術的なスクリプトをAIアバターと明確なナレーションを使用してプロフェッショナルなコンテンツに変換することで、機械を安全かつ効率的に移動するプロセスを示すための正確なリギングビデオを生成することができます。

HeyGenは効果的なマテリアルハンドリングビデオを作成するためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは高度なテキストビデオ機能を提供し、AIアバターとカスタムブランディングを使用して魅力的なマテリアルハンドリングビデオを迅速に制作できます。これにより、フォークリフトやパレットジャックのような機器を含む複雑な操作を簡単に説明できます。

HeyGenはフォークリフトやリフトゲートの安全な操作を示すために使用できますか？

はい、HeyGenはフォークリフトやリフトゲートのような機器の安全な使用に関する指導ビデオを作成するのに最適です。直感的なプラットフォームを使用して詳細な指示をスクリプト化し、ナレーションを生成し、明確さのために字幕を追加できます。

なぜ機械や機器の操作に関するビデオを制作するためにHeyGenを選ぶべきですか？

HeyGenは技術ビデオの制作を効率化し、機械の移動や特定の機器の使用方法を明確に説明するためのプロフェッショナルなソリューションを提供します。AIを活用した機能により、品質を損なうことなく制作時間を大幅に短縮し、魅力的なビデオを効率的に作成できます。