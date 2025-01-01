マーケティングビデオを作成：プロフェッショナルなコンテンツ、手間いらず

リアルなAIアバターで魅力的なストーリーを作り、ビデオマーケティング戦略を強化しましょう。

小規模ビジネスオーナー向けにカスタマイズされた30秒のマーケティングビデオを想像してください。プロフェッショナルなAIアバターが、明るくモダンなビジュアルスタイルで重要なメッセージを伝えます。このビデオはHeyGenのボイスオーバー生成を活用し、魅力的でコンバージョンを促すマーケティングビデオを簡単に作成し、フレンドリーで明瞭な音声トーンを維持します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティングマネージャー向けに設計された45秒のプロモビデオを作成し、HeyGenのスピードと効率性を示します。豊富なテンプレートとシーンを活用して、シンプルなスクリプトから魅力的なプロモビデオを迅速に作成できる、洗練された高エネルギーのビジュアルを制作します。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアのインフルエンサーやコンテンツクリエイターを本当に引き付けるために、アクセスのしやすさと幅広い魅力を強調する60秒のソーシャルメディアビデオを開発します。HeyGenの自動字幕/キャプション追加機能とアスペクト比のリサイズ＆エクスポート機能を紹介し、トレンディで視覚的に豊かなコンテンツが活気あるサウンドトラックと共にすべてのオーディエンスに届くようにします。
サンプルプロンプト3
オンラインビジネス向けに特化した30秒のビデオで、eコマースビデオマーケティングを向上させます。HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、クリーンで製品に焦点を当てたプレゼンテーションに素晴らしいビジュアルを統合し、正確で権威あるボイスオーバーでメッセージを力強く伝えます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

マーケティングビデオの作成方法

HeyGenの直感的なAIビデオ作成プラットフォームを使用して、あらゆるプラットフォーム向けにプロフェッショナルで魅力的なマーケティングビデオを迅速に制作します。ブランドを簡単に際立たせましょう。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
まず、ビデオスクリプトをHeyGenに貼り付けます。システムがそれを使用してマーケティングビデオの初期シーンとボイスオーバーを生成します。
2
Step 2
テンプレートを選択してコンテンツを追加
カスタマイズ可能なテンプレートとシーンの豊富なライブラリから選択し、マーケティングビデオのビジュアルフレームワークを迅速に構築します。
3
Step 3
ブランディングと調整を適用
HeyGenの包括的なブランディングコントロールを使用して、ロゴやブランドカラーを適用し、ビデオがブランドを反映するようにします。
4
Step 4
あらゆるプラットフォーム向けにエクスポート
ビデオを完成させ、最適なアスペクト比でエクスポートし、ソーシャルメディアプラットフォームやその他の配信チャネルで共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客の声を紹介

顧客のフィードバックを説得力のあるオンブランドのビデオテスティモニアルに変換し、信頼を築き、新しい見込み客を引き付けます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして効率的にマーケティングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、ユーザーが迅速かつ効率的にマーケティングビデオを作成できる高度なAIビデオ作成プラットフォームです。直感的なインターフェースと豊富な編集可能なマーケティングビデオテンプレート、AIアバターを組み合わせることで、スクリプトから最終ビデオまでのマーケティングビデオ制作プロセスを簡素化します。

HeyGenのAIビデオ作成プラットフォームでブランドコンテンツを制作できますか？

もちろんです。HeyGenを使用すると、ブランドの一貫性を維持しながらオンブランドのビデオを作成できます。ロゴやブランドカラーを使用してブランディングコントロールをカスタマイズし、カスタムAIアバターを生成することで、常に独自のアイデンティティを反映したブランドコンテンツを確保できます。

HeyGenを使用してどのような種類のマーケティングビデオを生成できますか？

HeyGenは、さまざまなビデオマーケティングのニーズに最適な多用途のビデオクリエーターです。魅力的なビジネスビデオ、TikTokやInstagramなどのプラットフォーム向けのダイナミックなソーシャルメディアビデオ、魅力的なプロモビデオを簡単に生成でき、特定のキャンペーン目標に合わせて調整できます。

HeyGenはビデオマーケティングの取り組みを強化するための機能を提供していますか？

はい、HeyGenはビデオマーケティングを向上させるために設計された強力な機能を提供しています。高品質のボイスオーバー生成、アクセシビリティのための自動字幕、コンテンツを豊かにするためのプレミアムストックメディアライブラリへのアクセスを含み、HeyGenは包括的なマーケティングビデオメーカーです。