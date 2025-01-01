マーケティングビデオを作成：プロフェッショナルなコンテンツ、手間いらず
リアルなAIアバターで魅力的なストーリーを作り、ビデオマーケティング戦略を強化しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングマネージャー向けに設計された45秒のプロモビデオを作成し、HeyGenのスピードと効率性を示します。豊富なテンプレートとシーンを活用して、シンプルなスクリプトから魅力的なプロモビデオを迅速に作成できる、洗練された高エネルギーのビジュアルを制作します。
ソーシャルメディアのインフルエンサーやコンテンツクリエイターを本当に引き付けるために、アクセスのしやすさと幅広い魅力を強調する60秒のソーシャルメディアビデオを開発します。HeyGenの自動字幕/キャプション追加機能とアスペクト比のリサイズ＆エクスポート機能を紹介し、トレンディで視覚的に豊かなコンテンツが活気あるサウンドトラックと共にすべてのオーディエンスに届くようにします。
オンラインビジネス向けに特化した30秒のビデオで、eコマースビデオマーケティングを向上させます。HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、クリーンで製品に焦点を当てたプレゼンテーションに素晴らしいビジュアルを統合し、正確で権威あるボイスオーバーでメッセージを力強く伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして効率的にマーケティングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、ユーザーが迅速かつ効率的にマーケティングビデオを作成できる高度なAIビデオ作成プラットフォームです。直感的なインターフェースと豊富な編集可能なマーケティングビデオテンプレート、AIアバターを組み合わせることで、スクリプトから最終ビデオまでのマーケティングビデオ制作プロセスを簡素化します。
HeyGenのAIビデオ作成プラットフォームでブランドコンテンツを制作できますか？
もちろんです。HeyGenを使用すると、ブランドの一貫性を維持しながらオンブランドのビデオを作成できます。ロゴやブランドカラーを使用してブランディングコントロールをカスタマイズし、カスタムAIアバターを生成することで、常に独自のアイデンティティを反映したブランドコンテンツを確保できます。
HeyGenを使用してどのような種類のマーケティングビデオを生成できますか？
HeyGenは、さまざまなビデオマーケティングのニーズに最適な多用途のビデオクリエーターです。魅力的なビジネスビデオ、TikTokやInstagramなどのプラットフォーム向けのダイナミックなソーシャルメディアビデオ、魅力的なプロモビデオを簡単に生成でき、特定のキャンペーン目標に合わせて調整できます。
HeyGenはビデオマーケティングの取り組みを強化するための機能を提供していますか？
はい、HeyGenはビデオマーケティングを向上させるために設計された強力な機能を提供しています。高品質のボイスオーバー生成、アクセシビリティのための自動字幕、コンテンツを豊かにするためのプレミアムストックメディアライブラリへのアクセスを含み、HeyGenは包括的なマーケティングビデオメーカーです。