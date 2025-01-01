市場状況ビデオを簡単に作成

プロフェッショナルにデザインされたテンプレートを活用して、複雑な市場データを視覚化し、観客を魅了しましょう。

197/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
営業チームやマーケティング戦略家を対象にした、60秒の簡潔なマーケティングビデオを開発し、現在の市場における貴社の独自の競争ポジショニングを示してください。このビデオは、データ駆動型の洗練されたビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのボイスオーバー生成機能を通じて生成されたAIアバターの権威あるトーンで強化され、マーケティングビデオメーカー戦略の強力なツールとなります。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーやスタートアップが新しいニッチ市場を探求するための、30秒の魅力的なソーシャルメディアビデオを生成してください。このセグメントは、インフォグラフィックスタイルのビジュアル美学と明確なナレーションで市場機会の概要を提示し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を活用してAIでコンテンツを生成することで簡単に制作できます。
サンプルプロンプト3
起業家やベンチャーキャピタリスト向けに、将来の市場成長機会を強調する45秒の活気あるビデオを想像してください。ビジュアルスタイルは楽観的であり、HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートを通じて潜在能力を示し、包括的なビデオコンテンツ戦略の強力な一部を形成します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

市場状況ビデオの作成方法

直感的なツールとスマートなAI機能を使用して、業界のトレンドと洞察を明確に示す魅力的な市場状況ビデオを簡単に作成しましょう。

1
Step 1
スタートポイントを選択
プロフェッショナルにデザインされたテンプレートライブラリから選択するか、スクリプトを貼り付けて、市場状況ビデオの作成を即座に開始します。
2
Step 2
ビジュアルとブランディングを追加
メディアライブラリを使用して、関連するストック映像、画像、およびブランド要素を統合し、市場のトレンドとデータを効果的に視覚化します。
3
Step 3
魅力的なナレーションを生成
AIを活用したボイスオーバー生成を利用して、市場の洞察をナレーションし、観客に対して明確でプロフェッショナルなプレゼンテーションを確保します。
4
Step 4
あらゆるプラットフォーム向けにエクスポート
完成した市場状況ビデオをさまざまなアスペクト比でエクスポートし、ソーシャルメディアやその他のプラットフォームでシームレスに共有できるように最適化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

成功事例で市場のリーダーシップを示す

.

説得力のある顧客成功ビデオを開発し、市場への影響を示し、信頼を築き、競争の激しい環境でブランドの権威を強化します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なマーケティングビデオの作成を支援しますか？

HeyGenはAIを活用して、魅力的なマーケティングビデオを簡単に作成し、ビデオコンテンツ戦略を強化します。私たちのプラットフォームでは、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、AIアバターとボイスオーバーを使用して、制作プロセス全体を効率化します。

HeyGenのテンプレートを使用してどのようなクリエイティブビデオを制作できますか？

HeyGenはプロフェッショナルにデザインされた多様なテンプレートライブラリを提供しており、クライアントの証言ビデオ、ハウツーガイド、プロジェクトショーケースビデオなど、さまざまなクリエイティブビデオを制作できます。これらのテンプレートは、ブランドに合わせてカスタマイズし、ユニークなソーシャルメディアビデオを作成できます。

HeyGenはどのようにしてAIを使ったビデオコンテンツの生成を簡素化しますか？

HeyGenは、テキストスクリプトを入力し、リアルなAIアバターと高品質のボイスオーバーを備えたビデオに即座に変換することで、AIを使ったビデオコンテンツの生成を簡素化します。直感的なドラッグアンドドロップエディターとビデオ編集ツールにより、複雑な制作がアクセスしやすく効率的になります。

HeyGenはさまざまなプラットフォームやブランディングに合わせてビデオを最適化するのを支援できますか？

はい、HeyGenはロゴやカラーを組み込むための強力なブランディングコントロールを提供し、YouTubeやその他のソーシャルメディアなどのプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整してビデオマーケティングを最適化します。これにより、すべてのチャネルで一貫性があり、インパクトのあるコンテンツを確保します。