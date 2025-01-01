市場状況ビデオを簡単に作成
プロフェッショナルにデザインされたテンプレートを活用して、複雑な市場データを視覚化し、観客を魅了しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
営業チームやマーケティング戦略家を対象にした、60秒の簡潔なマーケティングビデオを開発し、現在の市場における貴社の独自の競争ポジショニングを示してください。このビデオは、データ駆動型の洗練されたビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのボイスオーバー生成機能を通じて生成されたAIアバターの権威あるトーンで強化され、マーケティングビデオメーカー戦略の強力なツールとなります。
小規模ビジネスオーナーやスタートアップが新しいニッチ市場を探求するための、30秒の魅力的なソーシャルメディアビデオを生成してください。このセグメントは、インフォグラフィックスタイルのビジュアル美学と明確なナレーションで市場機会の概要を提示し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を活用してAIでコンテンツを生成することで簡単に制作できます。
起業家やベンチャーキャピタリスト向けに、将来の市場成長機会を強調する45秒の活気あるビデオを想像してください。ビジュアルスタイルは楽観的であり、HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートを通じて潜在能力を示し、包括的なビデオコンテンツ戦略の強力な一部を形成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なマーケティングビデオの作成を支援しますか？
HeyGenはAIを活用して、魅力的なマーケティングビデオを簡単に作成し、ビデオコンテンツ戦略を強化します。私たちのプラットフォームでは、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、AIアバターとボイスオーバーを使用して、制作プロセス全体を効率化します。
HeyGenのテンプレートを使用してどのようなクリエイティブビデオを制作できますか？
HeyGenはプロフェッショナルにデザインされた多様なテンプレートライブラリを提供しており、クライアントの証言ビデオ、ハウツーガイド、プロジェクトショーケースビデオなど、さまざまなクリエイティブビデオを制作できます。これらのテンプレートは、ブランドに合わせてカスタマイズし、ユニークなソーシャルメディアビデオを作成できます。
HeyGenはどのようにしてAIを使ったビデオコンテンツの生成を簡素化しますか？
HeyGenは、テキストスクリプトを入力し、リアルなAIアバターと高品質のボイスオーバーを備えたビデオに即座に変換することで、AIを使ったビデオコンテンツの生成を簡素化します。直感的なドラッグアンドドロップエディターとビデオ編集ツールにより、複雑な制作がアクセスしやすく効率的になります。
HeyGenはさまざまなプラットフォームやブランディングに合わせてビデオを最適化するのを支援できますか？
はい、HeyGenはロゴやカラーを組み込むための強力なブランディングコントロールを提供し、YouTubeやその他のソーシャルメディアなどのプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整してビデオマーケティングを最適化します。これにより、すべてのチャネルで一貫性があり、インパクトのあるコンテンツを確保します。