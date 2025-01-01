AIで製造セットアップビデオを作成

HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、詳細な製造セットアップビデオの作成を効率化し、チームの視覚的な学習を魅力的にします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
製造監督者向けに、さまざまな生産ラインのトレーニングモジュールを迅速に展開するための「製造セットアップビデオテンプレート」の利用方法を紹介する45秒の魅力的なビデオを作成してください。ビデオは動的で効率的なビジュアルスタイルを持ち、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、書かれたガイドを視覚的に魅力的な指示に変換し、アクセシビリティのために字幕を追加します。これにより、部門全体でのコンテンツ作成が効率化されます。
サンプルプロンプト2
経験豊富なエンジニア向けに、複雑な「製造プロセス」と高度な機械操作を掘り下げる2分間の「AI駆動ビデオチュートリアル」を制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは非常に情報豊かで、詳細な図面とメディアライブラリ/ストックサポートからの実際の映像を統合し、正確なボイスオーバー生成を伴い、グローバルチーム向けに多言語で提供される可能性があります。目標は、技術的理解を向上させる包括的でプロフェッショナルな品質のビデオを提供することです。
サンプルプロンプト3
すべての工場従業員と安全担当者を対象にした重要な安全トレーニングのために「製造セットアップビデオ」を作成するために特別に設計された90秒のビデオを生成してください。ビジュアルスタイルは真剣で直接的であり、AIアバターを使用して安全プロトコルの個別のビデオプレゼンテーションを提供し、メッセージが明確で影響力のあるものになるようにします。アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまな内部コミュニケーションプラットフォームでコンテンツが最適に表示されるようにし、すべての人にとって魅力的なビデオチュートリアルを作成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

製造セットアップビデオの作成方法

AI駆動ツールを使用して、複雑なプロセスをアクセスしやすい視覚的な学習ガイドに変換し、明確で魅力的な製造セットアップビデオを迅速に制作します。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選択
HeyGenの「スクリプトからのテキストをビデオに変換」機能を使用して、セットアップ手順を入力します。コンテンツを入力または貼り付けるか、事前にデザインされた「製造セットアップビデオテンプレート」を選択して、チュートリアルを迅速に構築します。
2
Step 2
魅力的なビジュアルとナレーションを追加
多様な「AIアバター」から選択して、動的なプレゼンターでビデオを強化します。これらのバーチャルアシスタントは、セットアップ手順を明確に示し、チュートリアルをより魅力的でわかりやすくします。
3
Step 3
字幕を生成しビデオにブランドを付ける
ビデオの正確な「字幕」を自動生成して、すべての人がコンテンツにアクセスできるようにします。この機能は、複雑な指示の理解と遵守を向上させ、プロフェッショナル品質のビデオを簡単に作成します。
4
Step 4
ガイド付きセットアップをエクスポートして共有
「アスペクト比のリサイズとエクスポート」オプションを使用して、指導ビデオを最終化します。これにより、コンテンツを任意のプラットフォームに合わせて調整し、「視覚的な学習」ガイドがチームに効果的に届くようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

技術的手順を簡素化

複雑なCNC機械のセットアップガイドやその他の製造プロセスを、AIアバターとボイスオーバーを使用して明確でプロフェッショナルな品質のビデオに変換します。

background image

よくある質問

HeyGenは技術的な製造セットアップビデオの作成をどのように支援しますか？

HeyGenは、AIアバターやAIボイスオーバーを含む高度なAIツールを活用して、CNC機械のセットアップのような複雑なプロセスのためのAI駆動ビデオチュートリアルの制作を効率化します。また、AI字幕生成機能と字幕を提供し、製造プロセスの視覚的な学習とアクセシビリティを向上させます。

HeyGenは製造セットアップビデオの制作を簡素化するテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはさまざまなテンプレートとシーンを提供しており、コンテンツ作成を効率化し、製造セットアップビデオを含むプロフェッショナル品質のビデオを、広範なビデオ編集経験なしで簡単に制作できます。

HeyGenは製造のための個別化された多言語ビデオチュートリアルをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは多言語のボイスオーバーを使用した個別のビデオプレゼンテーションの作成を可能にし、製造プロセスの魅力的なビデオチュートリアルがグローバルなオーディエンスに効果的に届くようにします。

HeyGenは製造における視覚的な学習を強化するためにどのようなAIツールを提供していますか？

HeyGenは、プロフェッショナル品質のビデオを簡単に作成するための強力なAIツールとして、無料のテキストからビデオへのジェネレーターとAI字幕生成機能を提供しています。これらの機能は、自動字幕と組み合わせることで、複雑な製造プロセスの理解を大幅に向上させます。