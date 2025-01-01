AIで製造安全ビデオを作成

HeyGenの強力なAIアバターを活用して、コンプライアンスを効率化し、従業員の知識保持を向上させる効果的な安全トレーニングビデオを生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富な工場作業員を対象にした、機器操作に関連する危険認識トレーニングの適切な手順を具体的に示す、詳細な90秒の職場安全ビデオを開発してください。視覚的アプローチは非常に指導的で、正しい技術と潜在的なリスクのクローズアップを特徴とし、落ち着いた権威ある声でナレーションを行います。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を組み込んで、複雑な安全指示を正確かつ一貫して伝えます。
サンプルプロンプト2
すべての工場従業員、監督者を含む、緊急対応プロトコルに焦点を当てた重要な120秒（2分）の安全トレーニングビデオを制作してください。視覚スタイルは、さまざまな緊急事態の明確なアニメーションシナリオと太字の画面上のテキストを組み合わせ、緊急だが落ち着いた声で各ステップを視聴者に案内します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を活用して、動的で情報豊富な緊急行動計画を迅速に構築します。
サンプルプロンプト3
製造業界のHRチームとコンプライアンスマネージャー向けに、重要なコンプライアンスの更新とベストプラクティスを強調する簡潔な45秒のビデオを設計してください。プロフェッショナルでインフォグラフィック駆動の視覚スタイルを採用し、鮮明なグラフィックと簡潔な箇条書きを使用し、事実に基づいた明確な声でナレーションを行います。HeyGenの「字幕/キャプション」を実装して、すべての音声コンテンツのアクセシビリティと広範な理解を確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

製造安全ビデオの作成方法

AIビデオ生成プラットフォームを使用して、従業員のトレーニングとコンプライアンスを向上させる明確で効果的な製造安全ビデオを迅速に制作します。

1
Step 1
安全スクリプトを作成
製造安全ビデオのスクリプトを作成します。プラットフォームはテキストから直接ビデオを生成することをサポートし、職場の安全に関する正確なコミュニケーションを確保します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
AIアバターとプロフェッショナルなビデオテンプレートの多様な選択肢から、安全プロトコルを視覚的に表現するものを選びます。これにより、魅力的で記憶に残る安全トレーニングビデオを作成できます。
3
Step 3
重要な強化を追加
アクセシビリティのための自動字幕などの機能をビデオに追加し、すべての従業員トレーニング資料で一貫性を保つためにブランドコントロールを統合します。
4
Step 4
エクスポートと配布
希望のアスペクト比で製造安全ビデオを最終化し、既存のeラーニングプラットフォームに簡単に統合して、効果的な知識保持を実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全プロトコルを簡素化

複雑な製造安全規則と危険認識を、すべての従業員にとって理解しやすく、影響力のあるビデオレッスンに変換します。

よくある質問

HeyGenは製造安全ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenのAIビデオ生成プラットフォームを使用すると、スクリプトからプロフェッショナルな製造安全ビデオを迅速に作成できます。事前に構築されたビデオテンプレートとAIアバターを活用して、プロセスを効率化し、従業員のトレーニングとコンプライアンスを確保します。

HeyGenの安全トレーニングビデオでAIアバターはどのような役割を果たしますか？

HeyGenのAIアバターは、安全トレーニングビデオで明確で一貫したメッセージを伝えることで、従業員の知識保持を向上させ、職場の安全ビデオを多様な視聴者にとってより効果的なものにします。

HeyGenはどのようにして職場の安全ビデオがコンプライアンスを維持し、最新であることを保証しますか？

HeyGenは、安全トレーニングビデオの簡単な更新を可能にし、グローバルな労働力向けの1クリック翻訳などの機能を提供することで、コンプライアンスを維持します。また、自動クローズドキャプションと字幕を追加して、すべてのコンテンツのアクセシビリティと明確さを確保できます。

HeyGenは大企業向けの安全トレーニングビデオの迅速な作成をサポートできますか？

はい、HeyGenはスケーラビリティを考慮して設計されており、多数の製造安全ビデオや詳細なビデオ作業指示を迅速に作成できます。これにより、すべての業務において一貫した従業員トレーニングが可能になり、広範な制作コストをかけずにトレーニングプロセスを向上させます。