新入社員のオンボーディング中のHRチームを対象に、管理業務を効率化するためのマクロ自動化ビデオの利点を説明する、45秒の魅力的なアニメーション説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは活気に満ちた親しみやすいもので、HeyGenのフレンドリーなAIアバターとダイナミックなテンプレートとシーンを活用し、視聴者の関心を高めるためにアップビートなバックグラウンドミュージックを使用します。
マーケターを対象に、AIを活用したツールでワークフローを最適化するためのさまざまなAIトレーニングビデオを紹介する、90秒のダイナミックな指導ビデオを制作してください。ビデオはモダンでテンポの速いビジュアル美学を採用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、複雑な情報を簡単に消化できる形式に迅速に変換し、プロフェッショナルなAIスポークスパーソンがコンテンツを提供します。
高度なユーザーとIT部門向けに、専門的なソフトウェア内の高度なマクロプロセスの詳細な説明を提供する、2分間のプロフェッショナル品質のビデオを作成してください。ビジュアルプレゼンテーションは非常に詳細で、鮮明なインターフェースショットとHeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの関連ストック映像を特徴とし、権威あるがアクセスしやすいナレーションが付いており、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまな視聴プラットフォームに最適化されています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIトレーニングビデオをどのように強化できますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターとAIスポークスパーソンを使用して、ダイナミックなAIトレーニングビデオを作成することを可能にします。これにより、広範な撮影クルーや俳優を必要とせずに、複雑な情報を効果的に伝えるプロフェッショナル品質のビデオを制作できます。
HeyGenはマクロプロセスビデオの作成を簡素化できますか？
もちろんです。HeyGenは、シンプルなテキストから魅力的なマクロプロセスビデオを作成するプロセスを簡素化します。AIを活用したツールがスクリプトを洗練されたビデオチュートリアルに変換し、ドキュメンテーションと自動化を誰にでもアクセス可能にします。
HeyGenはビデオ制作にどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、自動音声生成や正確な字幕などの高度なAIを活用したツールを提供し、ビデオが明確でアクセスしやすいことを保証します。これらの機能は、スクリプトから効率的に高品質なビデオコンテンツを生成するために不可欠です。
HeyGenはHRやマーケターなどのさまざまなチームに適していますか？
はい、HeyGenはマーケター、HRチーム、トレーナーにとって理想的なAIを活用したツールであり、プロフェッショナル品質のビデオを簡単に制作できます。その直感的なインターフェースと多様なテンプレートは、幅広い企業コミュニケーションやトレーニングのニーズに対応する魅力的なビデオを作成するのに役立ちます。