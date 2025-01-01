OSHAコンプライアンスのための機械ガードビデオを作成
スクリプトからのテキストビデオを活用した魅力的な安全研修ビデオで、OSHAコンプライアンス研修を効率化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
経験豊富なメンテナンステクニシャンと安全担当者を対象に、さまざまな安全装置の適切な設置と使用を示す2分間の指導ビデオを開発してください。詳細なステップバイステップのビジュアルとアニメーションオーバーレイ、正確で説明的なナレーションを使用し、HeyGenのAIアバターと自動字幕/キャプションで最大限の明確さを実現します。
工場のフロア監督者とチームリーダー向けに、一般的な機械ガード違反とその潜在的な結果を示す90秒のシナリオベースのビデオを作成してください。視覚スタイルは、シミュレーションされた再現と明確なテキストのコールアウトを伴う魅力的なものであり、HeyGenのテンプレートとシーン、広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、真剣で注意を促すナレーションで補完されます。
一般の工場労働者向けに、さまざまな種類の機械ガードを説明する45秒の簡潔なビデオを設計し、安全研修のクイックリフレッシャーとして機能させます。このビデオは、フレンドリーで明確な声と簡潔なオンスクリーンの箇条書きを備えた、インフォグラフィックスタイルのビジュアルアプローチを採用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート、自動字幕/キャプションで広範なアクセス性を最適化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてOSHA準拠の機械ガードビデオの作成を簡素化できますか？
HeyGenは、スクリプトをプロフェッショナルなプレゼンテーションに変換することで、機械ガードビデオの作成プロセスを効率化します。これにより、企業は高品質でOSHA準拠の研修ビデオを効率的に制作し、重要な安全情報を一貫して伝えることができます。
HeyGenは魅力的な安全研修ビデオを迅速に生成するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、AIスポークスパーソンや無料のテキストビデオジェネレーターなどの強力なツールを提供し、魅力的な安全研修ビデオを迅速に制作します。自動キャプションとカスタマイズ可能なスクリプトにより、アクセス性が向上し、重要な安全メッセージが明確に伝えられます。
HeyGenは特定の企業の安全プロトコルに合わせて機械ガードビデオをカスタマイズするのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは、特定の企業の安全プロトコルやブランドガイドラインに合わせて機械ガードビデオを広範にカスタマイズすることができます。カスタマイズ可能なスクリプトを利用し、ブランドを組み込み、さまざまなテンプレートを活用して、オンライン研修ビデオコンテンツを作成できます。
HeyGenは機械ガード安全研修のために複数の言語をサポートしていますか？
はい、HeyGenは自動キャプションとボイスオーバーを複数の言語でサポートすることで、安全研修のリーチを拡大し、多様な労働力に機械ガード安全研修を提供します。この機能は、包括的なOSHAコンプライアンス研修のためにビデオコンテンツを翻訳する必要があるグローバル企業にとって重要です。