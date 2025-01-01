安全性を向上: AIでロックダウン手順ビデオを作成
簡単に作成できるロックダウン手順ビデオで学校の安全トレーニングを強化します。テンプレートとシーンを活用してコンテンツ作成を効率化しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業の従業員と施設管理者向けに、職場のロックダウン手順を包括的に説明する60秒のプロフェッショナルなビデオを制作してください。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、重要な行動と安全なゾーンの明確で直接的なビジュアルを提示し、権威ある声と目立つ字幕/キャプションを特徴とし、組織全体に重要な安全トレーニング情報を効果的に伝えます。
一般市民と緊急対応者向けに、標準応答プロトコルに従ったロックダウン手順の重要なステップを示す30秒のインパクトのあるビデオを開発してください。視覚と音声のスタイルは緊急性がありながら情報を提供し、シンプルで理解しやすいグラフィックと簡潔な口頭指示を特徴とします。HeyGenのプロフェッショナルなテンプレートとシーンを利用し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを補完して作成を迅速化します。
トレーニングマネージャーとコンプライアンスオフィサーを対象に、先進的なロックダウンシステムと一般的な安全トレーニングを詳細に説明する90秒の包括的なAIトレーニングビデオを作成してください。このビデオは、詳細でモジュール化されたビジュアルアプローチを採用し、魅力的なBロール映像とプロフェッショナルなナレーションを使用します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、さまざまなプラットフォームに適応可能にし、この重要な情報の配信を容易にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なロックダウン手順ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAIを使用して高品質なロックダウン手順ビデオを簡単に作成することを可能にします。直感的なプラットフォームを活用して、スクリプトをAIアバターとリアルなAIボイスオーバーを用いた動的なビデオコンテンツに変換し、重要な安全トレーニングのための明確なコミュニケーションを実現します。
HeyGenは安全トレーニングビデオにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは、効果的な安全トレーニングビデオを開発するための強力な機能を提供しています。無料のテキストからビデオへのジェネレーター、カスタマイズ可能なAIアバター、豊富なテンプレートを含みます。これらのツールを使用して、包括的なAIトレーニングビデオを効率的に制作し、学習と記憶を向上させます。
HeyGenで学校のロックダウン手順コンテンツをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenでは、学校のロックダウン手順のビデオコンテンツを完全にカスタマイズして、特定の要件に合わせることができます。ブランドを追加したり、さまざまなAIスポークスパーソンを選んだり、学校の安全計画を正確に表現するために各シーンを調整したりすることが簡単にできます。
AI駆動のビデオ作成は安全トレーニングの制作をどのように簡素化しますか？
HeyGenを使用したAI駆動のビデオ作成は、重要な安全トレーニング資料の制作を劇的に簡素化します。スクリプトからビデオへの変換を自動化し、すぐに利用可能なAIアバターを提供することで、複雑な機材や撮影クルーを必要とせずに、組織が迅速に明確で一貫したビデオを生成するのを支援します。