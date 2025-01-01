AIでロックボックス指導ビデオを瞬時に作成

スクリプトからプロフェッショナルなロックボックストレーニングビデオを迅速に生成し、HeyGenのテキストからビデオ作成機能で正確なステップバイステップガイドを保証します。

サンプルプロンプト1
プロパティマネージャーを対象にした60秒のAIトレーニングビデオを制作し、リモートアクセスコードや一般的な問題のトラブルシューティングなどの高度な機能を紹介します。モダンでダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、控えめなアニメーションと熱意ある安心感のあるナレーションを組み合わせます。HeyGenのAIアバターを活用して情報を明確に提示し、メディアライブラリ/ストックサポートを使用して視覚的な例を強化し、魅力的なビデオ体験を保証します。
サンプルプロンプト2
レンタルエージェンシー向けに、ロックボックスの安全な配置とコード管理に焦点を当てた30秒のセキュリティベストプラクティスビデオを開発します。美学はプロフェッショナルで権威あるものであり、明確で簡潔なビジュアルがオンスクリーンテキストと正確なキャプションでサポートされます。HeyGenのカスタマイズ可能なシーンを使用してさまざまなシナリオを示し、字幕/キャプションを使用してアクセシビリティを確保し、重要なセキュリティメッセージを強化します。
サンプルプロンプト3
さまざまなロックボックスシステムを評価する企業向けに、主要な機能と使用例を強調した包括的な90秒の比較ビデオを作成します。このビデオは情報的で比較的なビジュアルスタイルを持ち、説得力のあるフレンドリーなAIスポークスパーソンがコンテンツを提供します。HeyGenのAIスポークスパーソンを活用して信頼を築き、HeyGenのAIパワードツールによって強化されたさまざまなシステムの利点を明確に説明するリアルなナレーションを生成します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

ロックボックス指導ビデオの作成方法

HeyGenのAIを使用してプロフェッショナルでステップバイステップのロックボックス指導ビデオを迅速に生成し、魅力的なコンテンツでトレーニングとサポートを効率化します。

1
Step 1
指導スクリプトを貼り付ける
まず、詳細なロックボックス指導スクリプトをHeyGenのスクリプトからのテキストビデオエディターに貼り付けます。これがビデオの基盤となり、すべての重要な情報が含まれることを保証します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
プレゼンターとして役立つ多様なAIアバターから選択します。ブランドやターゲットオーディエンスに最適なアバターを選び、プロフェッショナルで親しみやすい顔を指示に与えます。
3
Step 3
ビジュアルを追加し、シーンをカスタマイズする
関連するビジュアルでビデオを強化し、テンプレートとシーンを利用して魅力的な背景を作成します。ブランド要素やグラフィックを組み込んで、ロックボックス操作の各ステップを明確に示します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有する
完成したロックボックス指導ビデオの正確性を確認します。その後、アクセシビリティのために字幕/キャプションを簡単に生成し、チームや顧客に配布するために希望の形式で洗練されたビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

魅力的なガイドの迅速な作成

技術的なテキストをロックボックス指示のための簡潔で魅力的なビデオに迅速に変換し、重要なハウツーコンテンツの制作時間を大幅に短縮します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なAIトレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenのAIパワードツールを使用すると、リアルなAIアバターとカスタマイズ可能なシーンを使用して、魅力的なAIトレーニングビデオを簡単に作成できます。HeyGenの無料テキストからビデオジェネレーターを使用して、スクリプトをプロフェッショナルなビデオコンテンツに変換します。

HeyGenを使って効率的にロックボックス指導ビデオを作成することは可能ですか？

はい、HeyGenを使用すると、テキストを動的なビジュアルステップバイステップガイドに変換することで、ロックボックス指導ビデオを簡単に作成できます。AIアバターとリアルなナレーションを活用して、明確でプロフェッショナルな指示を提供します。

HeyGenはビデオ品質を向上させるためにどのようなAIツールを提供していますか？

HeyGenは、プロジェクトを向上させるための高度なAIアバターやリアルなAIナレーションを含むAIパワードツールのスイートを提供しています。これらの機能により、正確なキャプションとカスタマイズ可能なシーンを備えたプロフェッショナルなコンテンツを作成できます。

HeyGenはさまざまなニーズに対応する無料のテキストからビデオジェネレーターとして本当に機能しますか？

HeyGenは強力な無料テキストからビデオジェネレーターとして機能し、カスタマーサポートの説明から製品チュートリアルまで多様なコンテンツを作成できます。AIアバターとカスタマイズ可能なシーンを活用して、あらゆる目的のために魅力的なビデオを制作します。