ローカライズトレーニングビデオの作成：グローバルリーチのための効率化
自動字幕/キャプションを使用して、多様なグローバル学習者向けにトレーニングビデオを簡単にローカライズします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
インストラクショナルデザイナーやコンテンツクリエイターを対象に、AIを活用したeラーニングローカライズコンテンツの作成をゼロから説明する90秒のダイナミックなビデオを作成してください。現代的で視覚的に豊かなスタイルを採用し、多様なAIアバターとクリアなオーディオトラックを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能と、AIアバターをカスタマイズして本格的な配信を行う簡便さを強調し、テキスト-to-スピーチナレーションを活用して魅力的なローカライズトレーニングを作成します。
ローカライズ専門家や技術文書チーム向けに、複雑なトレーニングコンテンツのローカライズプロセスを詳述する2分間の情報ビデオを制作してください。ビデオは詳細で情報豊かなビジュアルスタイルを持ち、明確な画面録画と正確な説明ナレーションを含みます。HeyGenの字幕エディターを使った翻訳の微調整と、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して関連するビジュアルエイドを統合し、さまざまな学習管理システム向けにシームレスなローカライズコンテンツ配信を確保します。
グローバルHRおよびタレント開発リーダー向けに、迅速なコンテンツ展開のためのローカライズベストプラクティスを実装する方法を紹介する45秒のエネルギッシュで高インパクトなビデオをデザインしてください。明るく魅力的なビジュアルと自信に満ちたアップビートなナレーションを使用します。HeyGenのテンプレートとシーンを使った迅速なセットアップと、さまざまなプラットフォームへの配信のためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを特徴とし、ブランドの一貫性を保ちながら効率的なローカライズトレーニングビデオを強調します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使用してトレーニングビデオのローカライズをどのように効率化しますか？
HeyGenは高度なAI駆動プラットフォームを活用して、eラーニングビデオのローカライズを簡素化します。音声を自動的に文字起こしし、280以上の言語にコンテンツを翻訳し、自然なAIナレーションを生成します。この技術的アプローチにより、トレーニングビデオの効率的で正確なAI吹き替えが保証されます。
HeyGenはローカライズされたトレーニングコンテンツのために同期された字幕と自然なナレーションを生成できますか？
はい、HeyGenは強力な字幕翻訳を提供し、テキスト-to-スピーチナレーション技術を使用して高品質で自然なナレーションを生成します。プラットフォームは字幕をビデオと自動的に同期させ、ローカライズされたトレーニングコンテンツのシームレスなマルチメディア翻訳を可能にします。
HeyGenを使用してローカライズされた顧客教育コンテンツを作成する利点は何ですか？
HeyGenを使用することで、顧客教育コンテンツがグローバルな学習者に響くように、正確で文化的に関連性のあるトレーニングビデオのローカライズを提供します。HeyGenはローカライズのベストプラクティスを簡単に実装し、世界中での顧客体験とエンゲージメントを向上させます。
HeyGenのAI駆動プラットフォームは、大量のトレーニング資料のローカライズ管理を効率化しますか？
はい、HeyGenのAI駆動プラットフォームは包括的なビデオエディターとして機能し、ニーズに応じてスケールし、数多くのモジュールにわたってトレーニングコンテンツを効率的にローカライズできます。その効率化されたワークフローと出力互換性により、既存の学習管理システムとの容易な統合が可能です。