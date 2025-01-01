ロードテストビデオを簡単に作成

魅力的なビジュアルストーリーテリングでレポートを強化し、スクリプトからの即時テキストビデオでチームをトレーニングします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
QAリードと技術アーキテクトを対象とした60秒のダイナミックなビデオを想像してください。このビデオは、視覚的なストーリーテリングが静的なパフォーマンスデータを魅力的なビデオに変える方法を示し、HeyGenの鮮やかなテンプレートとシーンを使用します。音声は自信に満ちたナレーション生成を特徴とし、重要なロードテストの結果を強調し、複雑なデータをステークホルダーにとって理解しやすくします。
サンプルプロンプト2
開発チームと新入社員向けに、ロードテストのベストプラクティスを効果的にトレーニングする方法に焦点を当てた、包括的な2分間のトレーニングビデオを作成します。ビジュアルとオーディオスタイルは教育的でサポート的であり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するストック映像を組み込みます。特に、HeyGenのAIキャプションジェネレーターがアクセシビリティを確保し、重要な概念を強化し、組織全体でベストプラクティスを促進するための重要なステップを詳述します。
サンプルプロンプト3
シニアQAエンジニアとテスト自動化スペシャリスト向けに、45秒の簡潔な技術デモンストレーションビデオを制作します。このビデオは、動的変数と実際および仮想ブラウザとの相互作用を含む特定のテストケースの設定方法を視覚的に分解します。シャープで集中したビジュアルスタイルと画面上のテキストオーバーレイを使用し、HeyGenの字幕/キャプションでサポートされ、正確な技術的詳細を提供します。出力は、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用し、さまざまな技術文書やプレゼンテーションに簡単に統合できます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ロードテストビデオの作成方法

複雑なロードテストシナリオを視覚的に説明し、説明を簡素化し、魅力的なAIパワードビデオでレポートを強化します。

1
Step 1
ロードテストスクリプトを作成
ロードテストシナリオやチュートリアルの概要を作成します。テキストビデオ機能を使用して、スクリプトを視覚的な物語に変換し、ロードテストビデオを明確で簡潔にします。
2
Step 2
AIアバターとボイスを選択
ロードテストの洞察を提示するために、多様なAIアバターから選択します。彼らの外見と声をカスタマイズして、視聴者にとって魅力的な視覚的ストーリーテリング体験を作り出します。
3
Step 3
ビジュアルとデータを追加
関連するグラフィック、チャート、画面録画を統合して、複雑なロードテストシナリオを視覚的に説明します。動的変数を利用して、リアルタイムのデータポイントを簡単に表示します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
アクセシビリティのために自動字幕/キャプションでビデオを仕上げます。高品質のロードテストビデオをエクスポートして、レポートを強化し、チームやステークホルダーと共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な技術的概念を簡素化

複雑なロードテストの方法論と結果を視覚的に説明し、ステークホルダーとチームのために明確さと理解を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なロードテストビデオやチュートリアルを作成するのに役立ちますか？

HeyGenを使用すると、AIアバターとAIボイスアクターを使って魅力的なロードテストビデオやチュートリアルを簡単に作成できます。複雑なスクリプトを視覚的なストーリーテリングに変換し、ロードテストのプロセスやパフォーマンス目標をチームやステークホルダーにとって明確で理解しやすいものにします。

HeyGenはトレーニングやレポートのために複雑なロードテストシナリオを簡素化できますか？

はい、HeyGenは複雑なロードテストシナリオを簡素化するのに優れています。その機能を活用して、レポートを強化し、複雑なテストケースについてチームをトレーニングする包括的なビデオを作成し、ロードテストプロセスからの重要な洞察を全員が理解できるようにします。

HeyGenはAIキャプションやテストケースの説明のための動的コンテンツなどの技術的機能をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenには、技術ビデオのアクセシビリティと明確さを確保するためのAIキャプションジェネレーターが含まれています。ビデオ再生への直接的な動的変数の統合は利用できませんが、テキストビデオスクリプトと詳細な視覚的説明を通じて、動的変数や複雑なテストケースを明確に表現できます。

HeyGenのロードテストビデオのカスタマイズオプションは、ブランドの一貫性を維持するためにどのようなものがありますか？

HeyGenは、ロードテストビデオのブランドの一貫性を維持するための強力なカスタマイズオプションを提供します。ロゴや色などのブランディングコントロールを適用し、さまざまなテンプレートやシーンを利用し、メディアライブラリにアクセスして、すべてのチュートリアルやレポートに対してプロフェッショナルでブランドに合ったコンテンツを作成できます。