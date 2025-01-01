ライブチャットトレーニングビデオを作成してサポートを向上
AIアバターを使用して魅力的な顧客トレーニングビデオを簡単に作成し、時間を節約しましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
eラーニング開発者とトレーニングスペシャリストを対象に、複雑なライブチャットプロトコルを消化しやすいハウツービデオに変換するシームレスなプロセスを示す、90秒のモダンで魅力的なハウツービデオを開発してください。ビデオには動的な画面上のテキストアニメーションとアップビートなバックグラウンドミュージックを取り入れ、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を活用して、詳細なトレーニングモジュールを迅速に生成する効率性を強調します。
小規模ビジネスオーナーとチームリーダー向けに、新しいライブチャット機能のための顧客トレーニングビデオを更新する比類のない簡単さを強調する、45秒の簡潔でダイナミックなビデオを想像してください。ビジュアルの美学は明るく、解決志向であり、ビフォーアフターのシナリオを示すクイックカットがあり、HeyGenの効率的なナレーション生成を通じて、トレーニングコンテンツが常に最新で関連性のあるものであることを説明するフレンドリーでエネルギッシュなナレーションが流れます。
企業のトレーニング部門とグローバル企業向けに、国際的な労働力に対応するアクセシブルなライブチャットトレーニングビデオを作成することに焦点を当てた、包括的な2分間の権威あるビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、多言語コンテンツを示し、自信に満ちた指導的な声でサポートされます。HeyGenの字幕/キャプション機能が、すべてのライブチャットトレーニングビデオが多様な視聴者に届き、すべての地域での理解とコンプライアンスを向上させる重要な役割を果たすことを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを活用してビデオ作成を効率化しますか？
HeyGenは先進的なAIビデオプラットフォームであり、最先端のAIアバターと高度なナレーション生成を利用して、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換します。この革新的なアプローチにより、従来のビデオ制作の複雑さが大幅に軽減され、顧客トレーニングビデオやハウツーガイドなどを効率的に作成することが容易になります。
HeyGenで作成したビデオのビジュアル要素やブランディングをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供しており、会社のロゴ、色、特定のビジュアル要素でビデオをカスタマイズできます。事前にデザインされたテンプレートから始めて、コンテンツを簡単に更新し、顧客トレーニングビデオやその他の資産が常にブランドアイデンティティを反映するようにします。
HeyGenはどのようなトレーニングや教育ビデオを制作するのに役立ちますか？
HeyGenは、ライブチャットトレーニングビデオ、包括的なビデオチュートリアル、魅力的なeラーニングモジュールなど、幅広いトレーニングおよび教育コンテンツの作成に最適です。私たちのプラットフォームを使用すると、シンプルなスクリプトからビデオを作成でき、従来のビデオ制作方法と比較して大幅に時間を節約できます。
HeyGenにはビデオのアクセシビリティとリーチを向上させる機能が含まれていますか？
はい、HeyGenには自動クローズドキャプションや字幕などの重要な機能が組み込まれており、ビデオがより広い視聴者にアクセス可能であることを保証します。高品質なAIナレーションと組み合わせることで、すべてのハウツービデオや顧客トレーニングコンテンツにおいて、さまざまな形式で効果的なコミュニケーションを可能にします。