図書館の安全ビデオを簡単に作成
トレーニングビデオライブラリを効率化し、リアルなAIアバターで従業員を引き付けます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のスタッフ向けに、図書館内の特定の緊急プロトコルに焦点を当てた45秒のリフレッシュビデオを制作します。ビジュアルスタイルは魅力的でシナリオベースとし、控えめなバックグラウンドミュージックと親しみやすい情報提供のナレーションを組み合わせます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速に作成し、シームレスなナレーション生成の利点を享受します。
HRチームやトレーナーを対象に、効率的に「図書館の安全ビデオを作成」する方法を説明する90秒の指導ビデオを開発します。ビジュアルスタイルは指導的で、画面録画と明確なテキストオーバーレイを特徴とし、落ち着いた教育的なトーンで進行します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用してコンテンツを更新し、すべての重要な情報が字幕で伝えられることを示します。
図書館利用者向けに、一般的な安全ヒントを強調した30秒の公共サービスアナウンスメントをデザインします。歓迎的でイラスト的なビジュアルスタイルを採用し、ストックメディアで強化します。音声は穏やかで安心感のあるナレーションを特徴とします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなディスプレイに最適化し、「トレーニングビデオライブラリ」に貴重な追加を行います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIアバターはどのようにして安全トレーニングビデオを向上させますか？
HeyGenは高度な「AIアバター」を活用して、魅力的で一貫性のある「図書館の安全ビデオ」を作成します。この技術的な能力により、「HRチーム」は俳優や大規模な制作を必要とせずに、高品質の「安全トレーニングビデオ」を効率的に制作できます。
HeyGenはビデオ制作を効率化するためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenは、テキストからビデオへの変換、自動「ナレーション」、および「字幕」などの強力な機能を提供し、「トレーニング」ビデオの作成を効率化します。これらのツールは「アクセシビリティを向上」させ、最小限の労力で「トレーニングビデオライブラリ」を迅速に構築することを可能にします。
HeyGenは標準化された安全ビデオを迅速に開発するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはさまざまな「安全ビデオテンプレート」オプションとブランドに合わせたカスタマイズを提供します。これにより、「図書館の安全ビデオ」を迅速に作成し、すべての重要なコンテンツに一貫した外観と感触を維持できます。
HeyGenはグローバルな従業員トレーニングのために多言語オプションをサポートしていますか？
はい、HeyGenは包括的な「多言語オプション」をサポートしており、さまざまな言語で「安全トレーニングビデオ」を生成できます。これにより、世界中の「従業員」が重要な安全情報にアクセスし理解できるようになり、「多様な労働力のアクセシビリティを向上」させます。