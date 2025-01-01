図書館の安全ビデオを簡単に作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存のスタッフ向けに、図書館内の特定の緊急プロトコルに焦点を当てた45秒のリフレッシュビデオを制作します。ビジュアルスタイルは魅力的でシナリオベースとし、控えめなバックグラウンドミュージックと親しみやすい情報提供のナレーションを組み合わせます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速に作成し、シームレスなナレーション生成の利点を享受します。
サンプルプロンプト2
HRチームやトレーナーを対象に、効率的に「図書館の安全ビデオを作成」する方法を説明する90秒の指導ビデオを開発します。ビジュアルスタイルは指導的で、画面録画と明確なテキストオーバーレイを特徴とし、落ち着いた教育的なトーンで進行します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用してコンテンツを更新し、すべての重要な情報が字幕で伝えられることを示します。
サンプルプロンプト3
図書館利用者向けに、一般的な安全ヒントを強調した30秒の公共サービスアナウンスメントをデザインします。歓迎的でイラスト的なビジュアルスタイルを採用し、ストックメディアで強化します。音声は穏やかで安心感のあるナレーションを特徴とします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなディスプレイに最適化し、「トレーニングビデオライブラリ」に貴重な追加を行います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

図書館の安全ビデオの作成方法

AIアバター、ナレーション、テンプレートを使用して、従業員のトレーニングを効率化するプロフェッショナルな安全トレーニングビデオの包括的なライブラリを迅速に構築します。

1
Step 1
安全トレーニングビデオを作成
安全スクリプトを動的なビデオに変換し、プロフェッショナルなテンプレートとシーンを活用するか、新たに開始してコンテンツが正確で魅力的であることを確認します。
2
Step 2
AIアバターと声を選択
安全ガイドラインを提示するために多様なAIアバターから選択し、メッセージを明確に伝えるためにさまざまな言語で自然な音声のナレーションを追加します。
3
Step 3
字幕でアクセシビリティを向上
すべての従業員にとって安全メッセージが包括的で明確であることを保証するために、正確な字幕を自動的に追加し、多言語オプションを提供します。
4
Step 4
トレーニングビデオライブラリに整理
アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して完成した安全ビデオをエクスポートし、既存のトレーニングビデオライブラリに簡単に統合して、HRチームと従業員のトレーニングとアクセスを効率化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な安全手順を簡素化

AIを活用して複雑な安全手順を明確で理解しやすいビデオに分解し、重要な情報を誰にでもアクセス可能にします。

background image

よくある質問

HeyGenのAIアバターはどのようにして安全トレーニングビデオを向上させますか？

HeyGenは高度な「AIアバター」を活用して、魅力的で一貫性のある「図書館の安全ビデオ」を作成します。この技術的な能力により、「HRチーム」は俳優や大規模な制作を必要とせずに、高品質の「安全トレーニングビデオ」を効率的に制作できます。

HeyGenはビデオ制作を効率化するためにどのような技術的機能を提供していますか？

HeyGenは、テキストからビデオへの変換、自動「ナレーション」、および「字幕」などの強力な機能を提供し、「トレーニング」ビデオの作成を効率化します。これらのツールは「アクセシビリティを向上」させ、最小限の労力で「トレーニングビデオライブラリ」を迅速に構築することを可能にします。

HeyGenは標準化された安全ビデオを迅速に開発するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenはさまざまな「安全ビデオテンプレート」オプションとブランドに合わせたカスタマイズを提供します。これにより、「図書館の安全ビデオ」を迅速に作成し、すべての重要なコンテンツに一貫した外観と感触を維持できます。

HeyGenはグローバルな従業員トレーニングのために多言語オプションをサポートしていますか？

はい、HeyGenは包括的な「多言語オプション」をサポートしており、さまざまな言語で「安全トレーニングビデオ」を生成できます。これにより、世界中の「従業員」が重要な安全情報にアクセスし理解できるようになり、「多様な労働力のアクセシビリティを向上」させます。