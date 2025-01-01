教師のための簡単なレッスンプラン動画作成

教育的な動画で教師のレッスンプラン作成を効率化。HeyGenのスクリプトからのテキスト-ビデオを使用して、動的なコンテンツを迅速に制作。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

YouTubeコンテンツから直接動的なレッスンプラン動画を作成する効率性を、この1.5分のガイドで発見してください。既存の教育動画を活用する革新的な方法を求める教育者向けに作られたこのチュートリアルは、動的で指導的なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートがどのようにして「YouTube動画からのレッスンプラン」コンテンツをシームレスに統合し、適応させるのかを示し、アクセシビリティのための自動字幕/キャプションを完備しています。
この90秒の指導動画は、インストラクショナルデザイナーやトレーナーがHeyGenの直感的なプラットフォームを使用してレッスンデザインプロセスを洗練する方法を紹介します。クリーンでイラスト的なビジュアルとオーディオスタイルで、明確な学習目標を設定する重要性を強調し、HeyGenのテンプレートとシーン機能がどのようにして簡単に反復し、レッスンプランのコンポーネントを前例のない容易さで編集できるかを示し、コンテンツが完璧に構造化されることを保証します。
HeyGenで作成したレッスンプラン動画をエクスポートする方法をマスターして、教育リソースの可能性を最大限に引き出しましょう。この包括的な2分間のデモンストレーションでは、協力する教師や部門長を対象に、プロフェッショナルで明確なプレゼンテーションスタイルを維持し、ビデオレッスン内でのスキャフォールディング技術の実用的な応用を示し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能がさまざまなプラットフォームでの共有をどのように簡素化するかを紹介します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

レッスンプラン動画の作成方法

HeyGenの強力なAI機能を使用して、レッスンプランを魅力的なビデオコンテンツに効率的に変換し、教育者やインストラクショナルデザイナーに最適です。

Step 1
初期ビデオスクリプトを作成
レッスンプランの内容を入力することから始めます。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能が自動的にドラフトビデオを生成し、指導資料の基盤を築きます。
Step 2
AIプレゼンターを選ぶ
レッスンをプレゼンするのに適した「AIアバター」を選択し、教育コンテンツにプロフェッショナルで魅力的な人間らしいタッチを加えます。
Step 3
ビジュアルとオーディオを強化
「メディアライブラリ/ストックサポート」からメディアを取り入れ、魅力的なナレーションを追加してビデオを豊かにします。これにより、レッスンが視覚的に魅力的で聴覚的に明瞭になります。
Step 4
カスタマイズしてレッスンをエクスポート
「ブランディングコントロール」でビデオを洗練し、機関のスタイルに合わせます。完成したレッスンプラン動画をさまざまな形式で簡単にエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なレッスン内容を視覚化

抽象的または難解なレッスンプランのトピックを、AIを活用したビデオで明確で魅力的なビジュアルストーリーに変換します。

よくある質問

HeyGenはレッスンプラン作成の技術的側面でどのように支援しますか？

HeyGenは、教師が教育動画を効率的に作成および管理するためのツールを提供し、レッスンプランの目標をサポートします。直接的な「AIレッスンプランジェネレーター」ではありませんが、スクリプトからのテキスト-ビデオやAIアバターなどの機能により、レッスンデザインに必要なコンテンツの作成を簡素化し、サポート教材としてエクスポートできます。

HeyGenを使用して教師が魅力的なレッスンプラン動画を作成するための最良の方法は何ですか？

HeyGenは、AIアバターとテキスト-ビデオ技術を使用して、教師が動的な教育動画を作成し、レッスンデザインのコンセプトを魅力的なビジュアルに変えることを可能にします。HeyGen内のAIプロンプトを活用して、説得力のあるスクリプトを開発し、ビデオコンテンツが学習目標を効果的にサポートするようにします。

HeyGenは私のレッスンデザインに視覚的な補助や指導法を統合するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、教師がAIアバターを使用して概念をモデル化したり、複雑なトピックのためのスキャフォールディングを提供したりする教育動画を迅速に生成できるようにすることで、さまざまな指導法をサポートします。これらの動画は強力な教育リソースとなり、学生の学習体験を向上させます。

HeyGenはレッスンプラン作成のための教育リソース作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは、直感的なテキスト-ビデオ作成を提供することで、教師のプロセスを簡素化し、従来のビデオ制作から時間を解放します。教師はAIアバターとカスタムブランディングを使用してプロフェッショナルな教育動画を迅速に生成し、全体的なレッスンプラン作成ワークフローを大幅に向上させます。