リーガルホールドビデオの作成: コンプライアンスとeDiscoveryの効率化
HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して、スクリプトから簡単に作成された自動化されたリーガルホールドビデオで管理者を簡単に教育し、コンプライアンスを確保します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ITマネージャーとコンプライアンスオフィサー向けに、堅牢な"データガバナンス"を確立し、効果的な"保存ポリシー"を実施するための2分間の指導ビデオを開発してください。ビデオは、複雑な概念を簡素化するために魅力的なアニメーションを使用した明確なステップバイステップのビジュアルスタイルを採用し、落ち着いた安心感のある声でナレーションします。HeyGenの"スクリプトからのテキストビデオ"機能を活用して、ポリシーの進化に応じてコンテンツを簡単に更新し、正確性と最新性を確保します。
法務テックの革新者と社内弁護士を対象に、"リーガルホールドビデオの作成"と"コンプライアンスの確保"を求めるために設計された45秒のダイナミックなビデオを想像してください。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンでテンポが速く、エネルギッシュで、迅速な作成と展開を示します。HeyGenの"テンプレートとシーン"を使用して、広範な制作努力なしにブランド化されたプロフェッショナルなビデオを迅速に生成する効率性を強調します。
一般従業員、人事、その他のデータ管理者を対象に、"データ保持"の重要性と潜在的な"訴訟"中の責任を明確にする60秒のアクセス可能なビデオを制作してください。ビジュアルアプローチは親しみやすく、シンプルなシナリオと明確なグラフィックスを使用し、明確で親しみやすい声でペアリングします。HeyGenの"字幕/キャプション"をすべてのコンテンツに統合し、最大限の理解と包括性を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてリーガルホールドビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？
HeyGenはAI駆動のビデオテンプレートとリアルなAIアバターを使用して、迅速にリーガルホールドビデオを作成することを可能にします。これにより、コミュニケーションが大幅に効率化され、データ保持要件について管理者を効果的に教育することができます。
HeyGenはeDiscoveryとデータガバナンスのニーズに対してどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、複雑な保存ポリシーのコミュニケーションのための迅速なテキストからビデオへの変換を可能にすることで、eDiscoveryとデータガバナンスの取り組みをサポートします。AIスポークスパーソン技術と強力なブランディングコントロールを活用して、すべてのビデオ資産で一貫性とコンプライアンスを確保します。
HeyGenはリーガルホールドのコンプライアンスをどのように確保するのに役立ちますか？
HeyGenは、一貫性のある明確なビデオメッセージを提供することで、リーガルホールドのコンプライアンスを確保するのに役立ちます。私たちのプラットフォームを使用すると、重要な訴訟保存指示を効率的に管理および更新することができます。
HeyGenを使用してプロフェッショナルなリーガルホールドコミュニケーションを作成するのは簡単ですか？
はい、HeyGenはユーザーフレンドリーに設計されており、誰でも迅速にプロフェッショナルなリーガルホールドコミュニケーションを生成できます。AI駆動のビデオテンプレートとテキストからビデオへの変換を活用して、プロセスを簡素化し、データガバナンスの取り組みで貴重な時間を節約します。