AIで法令遵守ビデオを作成：効率を向上
AIアバターを使用して魅力的なコンプライアンスビデオを迅速に作成し、貴重な時間を節約し、組織の法的および財務的リスクを軽減します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全従業員、特に新入社員を対象にした90秒のオンラインコンプライアンス研修ビデオを開発し、重要な法的ポリシーを説明します。このビデオは親しみやすくアプローチしやすいビジュアルスタイルを使用し、概念を説明するためにさまざまな実際のシナリオを提示します。HeyGenのAIアバターがメッセージを伝え、法令遵守ビデオジェネレーターのニーズに対して親しみやすく一貫したプレゼンターを提供します。
多様な国際的な労働力を対象とした2分間の情報提供コンプライアンス研修ビデオは、データプライバシー規制に効果的に対応できます。このプロジェクトのビジュアルスタイルは包括的で明確にし、多様なストックメディアとシンプルなアニメーションを使用し、プロフェッショナルで指導的な音声トーンで補完します。明確な発音を確保し、グローバルなオンラインコンプライアンス研修イニシアチブのための簡単なローカリゼーションを促進するために、HeyGenのボイスオーバー生成は貴重なツールです。
部門マネージャー向けに、業界特有の法令遵守の変更に焦点を当てた45秒のクイックアップデートビデオを設計します。このビデオは簡潔で権威あるものであり、プロフェッショナルなテンプレートと明確なデータビジュアライゼーションを使用したクリーンなビジュアル美学を持つ必要があります。HeyGenのテンプレートとシーンを活用することで、広範なデザイン作業を必要とせずに洗練された法令遵守ビデオを迅速に作成できます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして法令遵守ビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？
HeyGenのAIビデオプラットフォームを使用すると、シンプルなスクリプトから法令遵守ビデオを迅速に作成できます。AIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、魅力的なビデオを生成し、チームの時間を大幅に節約できます。
HeyGenはオンラインコンプライアンス研修の技術的統合をサポートしていますか？
はい、HeyGenはオンラインコンプライアンス研修のシームレスな配信のために設計されたAIビデオプラットフォームです。当プラットフォームはSCORMエクスポート機能を提供し、LMS統合をサポートしており、魅力的なビデオが効果的に従業員に届くようにします。
HeyGenはコンプライアンス研修ビデオを強化し、リスクを軽減するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenはリアルなAIアバターやプロフェッショナルなボイスオーバー生成などの機能でコンプライアンス研修ビデオを強化します。さらに、1クリック翻訳によりグローバルな視聴者にリーチし、広範な理解を確保することで法的および財務的リスクを直接軽減します。
HeyGenは研修を制作する人事チームやコンプライアンス担当者に適していますか？
もちろんです。HeyGenは人事チームやコンプライアンス担当者にとって理想的な法令遵守ビデオジェネレーターです。カスタマイズ可能なビデオテンプレートを備えた使いやすいプラットフォームにより、広範な制作知識がなくてもプロフェッショナルなコンプライアンス研修ビデオを作成できます。