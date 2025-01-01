HeyGenで学習パス概要ビデオを迅速に作成
AIアバターを使用して、個々の学習者を引き付けるパーソナライズされた構造化学習パスを効率的に提供
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
トレーニング管理者を対象に、学習者の発見性を高める学習パス概要ビデオの作成方法を強調する45秒の概要ビデオを制作してください。ビデオはダイナミックで視覚的に魅力的なスタイルを採用し、明るい色とアップビートな背景音楽を使用し、エネルギッシュなナレーションで補完します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、学習パスの魅力的なプレビューを提示し、プラットフォーム全体で学習パスを効果的に共有する方法を簡単にします。
プラットフォームマネージャー向けに、学習者の進捗を追跡できる強力な分析を可能にするインタラクティブなビデオ学習パスの重要性を示す90秒の技術デモビデオを開発してください。ビジュアルスタイルは洗練されて正確で、重要なデータポイントのための画面上のテキストオーバーレイを特徴とし、明確で明瞭なAIアバターボイスを組み合わせます。HeyGenの字幕/キャプションが、特にLMSにビデオを統合して包括的な分析追跡を行う際に、複雑な技術的説明のアクセシビリティをどのように確保するかを強調します。
コンテンツクリエイター向けに、さまざまなリソースをキュレーションしてコンテンツをモジュールに効果的に構造化し、完全な学習パスを保存して公開する方法を説明する1分間のチュートリアルビデオをデザインしてください。ビデオはクリーンでモダンな美学を持ち、インスピレーションを与えるビジュアルとモチベーションを高めるフレンドリーなナレーションを備えています。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートが各モジュールにリッチコンテンツを追加するのを簡素化し、アスペクト比のリサイズとエクスポートが最終的な学習パスビデオをさまざまな視聴プラットフォームに最適化して公開する方法を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして構造化された学習パスビデオの作成を支援しますか？
HeyGenは、AIアバターとナレーション生成を使用してテキストを高品質なビデオに変換することで、構造化された学習パスのための魅力的なビデオコンテンツを作成する力をユーザーに提供します。これらのツールは情報を効果的に整理し提示するのに役立ち、明確な学習の旅のためにコンテンツを個別のセクションに簡単に追加できます。
HeyGenのビデオは既存のLMSプラットフォームに学習パスとして統合できますか？
はい、HeyGenのビデオは保存して公開した後、さまざまなLMSプラットフォームにシームレスに統合するように設計されています。この機能は学習パスの共有をサポートし、必要な場所にプロフェッショナルに制作されたビデオコンテンツを埋め込むことで学習者の進捗を追跡するのに役立ちます。
HeyGenは学習パスコンテンツのカスタマイズにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、組織のアイデンティティに合わせた包括的なブランディングコントロールを含む、学習パスコンテンツをカスタマイズするための強力な技術的機能を提供します。テンプレートとシーンを利用し、アクセシビリティのために字幕/キャプションを追加し、詳細を編集して特定の教育目標に合ったパーソナライズされた学習パスを作成できます。
HeyGenのビデオ機能は学習者の進捗追跡の取り組みをどのようにサポートしますか？
HeyGenは高品質なビデオコンテンツの作成を専門としており、その出力は学習者の進捗を追跡するために設計された分析対応プラットフォームと互換性があります。HeyGenでプロフェッショナルなトレーニングビデオを生成することで、選択した学習管理システム内で分析可能な魅力的な教材を作成します。