リーントレーニング動画を簡単に作成
AIアバターで知識の定着を高め、魅力的で多言語のeラーニング動画を提供します。
チームリーダーやプロセス改善の専門家向けに、90秒の指導動画でカイゼンの力を示します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、魅力的なステップバイステップのビジュアルガイドを作成し、テキストから動画へのスクリプトを基に、継続的な改善を促進するリーントレーニング動画の作成方法を示します。
エンジニアやオペレーションマネージャーを対象にした、リーンシックスシグマの手法を適用するためのバリューストリームマッピングに焦点を当てた2分間の包括的なチュートリアルを作成します。ビジュアルスタイルは詳細で分析的であり、図やデータビジュアライゼーションを取り入れ、指導的なAIアバターと正確な字幕/キャプションを使用して複雑なプロセスの理解を深めます。
グローバルトレーニング部門向けに、AI駆動のリーン動画の利点を紹介する1分間のダイナミックなマイクロラーニングモジュールを制作します。このモジュールでは、多様なAIアバターとモダンでアクセスしやすいビジュアルスタイルを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成機能を活用して多言語対応を実現し、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは複雑な手法のAI駆動リーントレーニング動画の作成をどのように強化しますか？
HeyGenはリアルなAIアバターと高度なAIボイスアクターテクノロジーを活用して、複雑なリーン生産方式やリーンシックスシグマの手法を明確かつ一貫して説明するAI駆動のリーントレーニング動画を作成することを可能にします。これにより、テキストから直接動画を最適化し、動画作成プロセスを効率化します。
HeyGenはグローバルなリーンシックスシグマの取り組みのための多言語トレーニング動画の開発を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、グローバルなリーンシックスシグマの展開に不可欠な高品質の多言語トレーニング動画を制作する力を組織に提供します。HeyGenを使用すれば、スクリプトを簡単に翻訳し、自然な音声のボイスオーバーを生成することで、多様な労働力における知識の定着を大幅に向上させることができます。
HeyGenは企業が迅速にリーントレーニング動画を作成するための効果的なツールである理由は何ですか？
HeyGenは動画作成プロセスを簡素化し、企業が迅速にリーントレーニング動画を作成するための非常に効率的なツールです。その直感的なプラットフォームとテキストから動画への機能により、広範な動画編集の専門知識を必要とせずに、魅力的なマイクロラーニングや包括的なトレーニングコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenはリーン生産方式の動画でバリューストリームマッピングのような概念の視覚化と説明をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、バリューストリームマッピングのような重要なリーン生産方式の概念を動的に説明するための魅力的な動画コンテンツをサポートします。HeyGenのメディアライブラリからのビジュアルアセットとテキストから動画への機能を組み合わせて、プロセスや改善を鮮やかに描写するAI駆動のリーン動画を作成できます。