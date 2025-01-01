HeyGenは、テキスト-to-ビデオ技術を使用してリーダーシップ開発ビデオを簡単に作成できるようにします。AIアバターとプロフェッショナルな声の吹き替えを使用して、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換し、複雑な機材を必要とせずにビデオ制作プロセスを大幅に簡素化します。これにより、高品質なビデオ制作を通じてリーダーを育成することが誰にでも可能になります。