AIアバターでリードスコアリング動画を作成

HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を使用して、魅力的な説明動画を簡単に作成し、リードをより迅速にスコアリングします。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーとマーケティング専門家を対象に、HeyGenがどのようにして顧客の旅を最適化する魅力的な動画を作成できるかを紹介する60秒のダイナミックでフレンドリーな説明動画を開発してください。スクリプトからのテキストを動画に変換する機能を活用して、共感を呼ぶコンテンツを効率的に制作します。
サンプルプロンプト2
営業開発担当者とマーケティングスペシャリスト向けに、パーソナライズされた動画コンテンツを使用してリードをより効果的にスコアリングするためのクイックヒントを提供する30秒のモダンでクリーンな動画を制作してください。この動画は、明確なボイスオーバー生成によってメッセージを伝えることに焦点を当てます。
サンプルプロンプト3
マーケティングディレクターとビジネス開発マネージャー向けに、HeyGenがリードジェネレーションのさまざまな側面をどのようにサポートするかを示す50秒のクリスプでプロフェッショナルな動画をデザインしてください。データビジュアライゼーションを含むビジュアルを使用し、自動字幕生成を通じてアクセシビリティを確保します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

リードスコアリング動画の作成方法

HeyGenのようなAI駆動ツールを活用して、魅力的でパーソナライズされた動画を制作し、リードジェネレーションを効率化し、視聴者のエンゲージメントを追跡し、販売ファネルを改善します。

1
Step 1
動画スクリプトを作成
顧客の旅の異なる段階を考慮して、パーソナライズされた動画コンテンツを情報提供するためのリードスコアリング動画のスクリプトをアウトライン化します。HeyGenのテンプレートとシーンを利用するか、メッセージに合わせたカスタムシーンを作成します。
2
Step 2
AIアバターとボイスオーバーを選択
ブランドやメッセージを最もよく表すAIアバターを選択します。最終的なスクリプトを入力し、HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換する機能が、選択したAIアバターのために自然な音声のボイスオーバーを自動生成します。
3
Step 3
ブランディングとビジュアルを追加
HeyGenのブランディングコントロールを使用してロゴを追加し、色を調整してブランドの独自性を取り入れます。メディアライブラリから関連するストックメディアを使用して、動画をより魅力的でプロフェッショナルにします。
4
Step 4
エクスポートと追跡のための統合
HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、完成したリードスコアリング動画をエクスポートします。これらの動画をマーケティングオートメーションプラットフォームに統合してエンゲージメントを追跡し、視聴者のインタラクションに基づいてリードを効果的にスコアリングします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

カスタマーサクセス動画で販売を加速

魅力的なカスタマーサクセスストーリー動画を開発し、信頼を築き、見込み客の痛点に対処し、リードを効果的に購買サイクルに移動させ、リードスコアリングを改善します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なリードスコアリング動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、テキストを魅力的なAIアバターパフォーマンスに変換することで、簡単に魅力的なリードスコアリング動画を作成する力を与えます。これにより、営業チームはパーソナライズされた動画コンテンツを提供し、注意を引き、効果的にリードを購買サイクルに導くことができます。

HeyGenは顧客の旅の異なる段階に合わせて動画コンテンツをパーソナライズできますか？

もちろんです。HeyGenのAI駆動ツールは、初期のリードジェネレーションからコンバージョンまで、顧客の旅のさまざまな段階に合わせた説明動画を生成することができます。これにより、マーケティングオートメーションの取り組みをサポートし、各動画を受取人にとってより関連性のあるものにします。

HeyGenでのリードスコアリングにおいてAIアバターはどのような役割を果たしますか？

HeyGenのリアルなAIアバターは、リードスコアリング動画でメッセージを説得力を持って伝え、人間のようなつながりを作り出します。これによりエンゲージメントが向上し、貴重な動画エンゲージメントメトリクスを提供して、リードをよりよく理解し、効果的なリードジェネレーションのためにスコアリングするのに役立ちます。

HeyGenのAI駆動ツールは営業チームをどのように支援しますか？

HeyGenのAI駆動ツールは、営業チームのために動画作成を効率化し、プロフェッショナルでパーソナライズされた動画コンテンツを迅速に制作できるようにします。この効率性により、営業プロフェッショナルは契約を締結することに集中でき、CRMに統合してより良い追跡を可能にする魅力的な動画でサポートされます。