リード管理動画を作成：リードを引き付け、資格を付ける
マーケティングおよび営業チームが、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して迅速に生成された魅力的な動画でリードを簡単に資格付けできるようにします。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
営業マネージャーおよびリード生成スペシャリストを対象に、購入者の旅全体でリードを効果的にセグメント化するためのベストプラクティスを示す45秒のダイナミックなチュートリアル動画を制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルはエネルギッシュで簡潔にし、テンポの速いグラフィックスと明確で権威あるナレーションを組み込みます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、重要なセグメンテーション技術を強調するプロフェッショナルなセグメントを迅速に組み立て、複雑な情報を簡単に理解できるようにします。
営業ディレクターおよびビジネス開発チーム向けに、強力なリード管理の実践がどのようにして営業の有効化を大幅に向上させるかを示す75秒のインスパイアリングなケーススタディ動画を開発してください。動画はモチベーショナルで洗練されたビジュアルスタイルを採用し、心地よいバックグラウンドミュージックを使用し、プロフェッショナルなAIアバターによるインタビューや証言をフィーチャーします。HeyGenのAIアバターを使用することで、広範な撮影を行わずに説得力のある成功事例や専門家の洞察を提示し、強力なリードの資格付けの具体的な利益を強調します。
ビジネスオーナーおよびマーケティング戦略家向けに、リード管理戦略を開発するための迅速な実行可能なステップを提供する30秒の簡潔なヒント動画を作成してください。特に初期のコンタクト管理に焦点を当てます。この動画は直接的で指導的なビジュアルスタイルを持ち、重要なポイントを示すシンプルな画面上のテキストオーバーレイを使用し、明確で励みになるナレーションを伴います。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、プロフェッショナルで魅力的なオーディオトラックを簡単に追加し、専門的なアドバイスを強化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはマーケティングおよび営業チームが効果的なリード管理動画を作成するのをどのように支援しますか？
HeyGenは、AIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、マーケティングおよび営業チームが高品質のリード管理動画を簡単に作成できるようにします。これにより、リード管理サイクル全体で見込み客とのコミュニケーションが効率化されます。
HeyGenは強力なリード管理戦略の開発にどのように役立ちますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートやブランディングコントロールなどのツールを提供し、チームが魅力的な動画コンテンツを使用して強力なリード管理戦略を開発できるようにします。これらの動画は、購入者の旅を通じて見込み客を導き、営業の有効化を向上させます。
HeyGenはリードのセグメンテーションと資格付けのために動画コンテンツをパーソナライズするのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenのテキスト-to-ビデオおよびボイスオーバー生成機能を使用すると、リードのセグメンテーションと資格付けのためにパーソナライズされた動画メッセージを作成できます。このターゲットを絞ったアプローチにより、コンテンツが異なるリードグループに特に響くようになります。
HeyGenを使用してプロフェッショナルなリード育成動画をどれくらい早く生成できますか？
HeyGenは、直感的なインターフェースと豊富なテンプレートライブラリを通じて、プロフェッショナルなリード育成動画の作成を大幅に加速します。ユーザーは迅速に魅力的なコンテンツを制作し、インバウンドマーケティングおよびコンタクト管理の取り組みをサポートします。