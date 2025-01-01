チームを守るランドリー安全ビデオを作成

HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、商業用ランドリー洗濯機と乾燥機の安全性をカバーする従業員向けの魅力的な安全トレーニングビデオを制作します。

サンプルプロンプト1
経験豊富なスタッフ向けに、ランドリー業務における潜在的な危険を強調した60秒の指導ビデオを開発してください。リアルな状況を利用し、明確な字幕とスクリプトから生成された落ち着いた権威あるナレーションを使用して、洗剤の安全な取り扱いや機械のメンテナンスに関する知識を刷新します。
サンプルプロンプト2
一般の人々や小規模事業者がセルフサービスランドリーを運営するための30秒のクイックガイドを作成してください。ダイナミックなAIアバターが安全な環境での機械の積み込みと取り出しのベストプラクティスを示すビデオにしてください。鮮やかなテンプレートとシーンを使用して、ビジュアルをクリーンでモダンに保ち、迅速で安全な使用を強調します。
サンプルプロンプト3
大規模商業ランドリー施設のオペレーター向けに、商業用ランドリー洗濯機と乾燥機の安全性に焦点を当てた45秒のビデオを設計してください。プロフェッショナルなグラフィックスとメディアライブラリ/ストックサポートを組み込んで、複雑な機械使用プロトコルを説明し、明確で情報豊富なナレーションを添えて、さまざまな画面での最適な視聴を保証するためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ランドリー安全ビデオの作成方法

従業員を教育し、安全な作業環境を確保するための明確で魅力的なプロフェッショナルなランドリー安全ビデオを制作します。

1
Step 1
スクリプトとアウトラインを作成
商業用ランドリー洗濯機と乾燥機の安全な操作など、重要なランドリー安全プロトコルをカバーする明確で簡潔なスクリプトを開発します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、書かれたコンテンツを簡単に初期ビデオドラフトに変換します。
2
Step 2
ビジュアルとタレントを選択
潜在的な危険や安全な実践を示すために、資産や広範なストックライブラリから適切なビジュアルを選択します。AIアバターを活用して、安全指示をプロフェッショナルにナレーションし、明確さとエンゲージメントを向上させます。
3
Step 3
アクセシビリティとエンゲージメント機能を追加
字幕/キャプションなどの重要なアクセシビリティ機能を統合することで、すべての従業員の理解と保持を向上させます。これにより、包括的なランドリー安全メッセージが明確で影響力のあるものとなり、多様なオーディエンスに効果的に届きます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして配布
アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォーム向けに完成した安全ビデオを準備します。これにより、トレーニングコンテンツがオンライントレーニングプラットフォームやモバイルデバイスでの表示に最適にフォーマットされます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速な安全リマインダーを制作

すぐに配布できる魅力的なビデオクリップを迅速に作成し、重要なランドリー安全の実践とヒントを強化します。

よくある質問

HeyGenはランドリー業務の安全トレーニングビデオをどのように魅力的に作成するのに役立ちますか？

HeyGenを使用すると、AIアバターとリアルな状況をテキストから簡単に作成し、従業員向けの魅力的な安全トレーニングビデオを作成できます。スクリプトをすばやく洗練されたコンテンツに変換し、オンライントレーニングプラットフォームに最適です。

複雑なビデオ編集ソフトウェアを使わずにプロフェッショナルなランドリー安全ビデオを制作する最も簡単な方法は何ですか？

HeyGenを使用すれば、複雑なビデオ編集ソフトウェアは必要ありません。直感的なプラットフォームで、プロフェッショナルなテンプレートと独自のスクリプトを使用して、高品質のランドリー安全ビデオを迅速に生成し、ビデオ制作プロセスを効率化します。

HeyGenは商業用ランドリー洗濯機と乾燥機の安全トレーニングをどのようにしてすべての従業員に理解しやすくしますか？

HeyGenは自動的に字幕を生成し、多様なナレーションを提供することで理解を向上させ、商業用ランドリー洗濯機と乾燥機の安全ビデオをアクセスしやすくします。すべてのビデオはモバイルフレンドリーな形式でエクスポートでき、従業員がどこでも学べるようにします。

ランドリー安全ビデオを特定のブランドガイドラインや潜在的な危険を反映するようにカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ランドリー安全ビデオにロゴや会社の色を組み込むことができます。また、関連するストックメディアやアニメーションを使用してシーンをカスタマイズし、潜在的な危険を効果的に示すことができます。