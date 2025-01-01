シームレスな製品採用のためのローンチ準備ビデオを作成
HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を使用して、複雑な概念を簡素化し、高品質で魅力的なトレーニングビデオを迅速に生成します。
製品マネージャーやカスタマーサクセスチーム向けに、複雑な概念を簡単に説明する45秒の説明ビデオを開発してください。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を活用し、落ち着いた情報提供のAIボイスアクターによるナレーションを作成し、洗練されたUI要素と自動字幕を追加して理解と記憶を向上させましょう。
社内チームと営業支援向けに、60秒のプロフェッショナルなローンチ準備ビデオを制作し、新製品の機能とトレーニング資料を詳述してください。HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して、視覚的に一貫性のある権威あるプレゼンテーションを作成し、明確で説得力のあるスクリプトを使用して明確なコミュニケーションと理解を促進しましょう。
ソーシャルメディアマネージャーやコンテンツクリエイター向けに、製品アップデートへの興奮を高める15秒のダイナミックなティーザービデオをデザインしてください。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームに最適化された魅力的なビデオを作成し、短いAIアバターの登場とテンポの速い編集、エネルギッシュな音楽で視聴者をすばやく引き込みましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な製品発表ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、製品発表のための「プロフェッショナルグレードのビデオ」を作成し、マーケット戦略を変革する力を提供します。「AIアバター」と「テキストからビデオ生成機能」を活用して、「高品質で魅力的なビデオ」を迅速に制作し、「興奮を高め」、「視聴者を効果的に引き込む」ことができます。
HeyGenはどのようなAIアバターをビデオ作成に提供していますか？
HeyGenは、メッセージを「落ち着いた情報提供のAIボイスアクター」で伝えるためにカスタマイズ可能な多様な「AIアバター」を提供しています。これらの「AI駆動ツール」は、「説明ビデオ」や「トレーニングビデオ」が一貫したプロフェッショナルな画面上の存在感を維持し、複雑な概念を簡素化します。
HeyGenのテキストからビデオ生成機能は本当に使いやすいですか？
はい、HeyGenの「テキストからビデオ生成機能」は「ユーザーフレンドリーなインターフェース」で設計されており、「数分で魅力的なビデオ」を作成するのに役立ちます。単に「明確で説得力のあるスクリプト」を入力するだけで、HeyGenの高度な「AI駆動ツール」がビデオを制作し、必要に応じて「多言語のボイスオーバー」を追加します。
HeyGenはさまざまなビデオマーケティングのニーズに対応できますか？
もちろんです。HeyGenの多用途なプラットフォームは、「ローンチ準備ビデオの作成」から「ソーシャルメディアでの共有」、「トレーニングビデオ」まで、幅広い「ビデオマーケティング戦略」のニーズをサポートします。「HeyGenのテンプレートとシーン」や「リサイズツール」を活用して、コンテンツのリーチとインパクトを最大化し、より大きな「視聴者の関心」を確保します。