高コンバージョンのためのランディングページベストプラクティスビデオを作成

高コンバージョンのランディングページを構築するためのトップ戦略を学びましょう。実行可能なヒントを得て、HeyGenのテキストビデオ機能を使用して素晴らしいベストプラクティスビデオを作成しましょう。

220/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
デジタルマーケターやウェブデザイナーを対象に、コンバージョン最適化に関する60秒の洗練されたビデオをデザインしてください。美的感覚は現代的で洗練されており、効果的なデザイン要素と非効果的なデザイン要素の比較をサイドバイサイドで行い、権威あるナレーションでサポートします。HeyGenのAIアバターを利用して、これらの専門的なヒントをプロフェッショナルな画面上の存在感で提示してください。
サンプルプロンプト2
eコマースビジネスやコンテンツストラテジストを対象に、ビデオランディングページの力がコンバージョン率を大幅に向上させることを示す30秒のダイナミックなプロモーションビデオを開発してください。ビジュアルアプローチはテンポが速く、インパクトがあり、さまざまなランディングページレイアウトに埋め込まれたビデオ例を紹介し、エネルギッシュなナレーションと魅力的な効果音で駆動します。HeyGenの字幕/キャプション機能を使用して、アクセシビリティを確保し、メッセージの保持を強化してください。
サンプルプロンプト3
起業家やソロプレナーを対象に、迅速にランディングページを構築するための実用的で実行可能なステップに焦点を当てた50秒のアクセス可能なチュートリアルビデオを作成してください。ビジュアルプレゼンテーションは明確でミニマリストであり、画面共有デモンストレーションとステップバイステップのオーバーレイを使用し、親しみやすい指導的なトーンで行います。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、プロフェッショナルな外観のビデオセグメントを迅速に設定し、作成プロセスを強化してください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ランディングページベストプラクティスビデオの作成方法

効果的なランディングページデザインとコンバージョン戦略を簡単に紹介する魅力的なビデオチュートリアルを作成し、教育コンテンツを最適化します。

1
Step 1
ビデオスクリプトを作成
ランディングページのベストプラクティスを要約し、コンテンツを構成します。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、詳細なスクリプトから自動的にビデオシーンを生成し、製品に正確な言語を確保します。
2
Step 2
AIアバターを選択
ブランドに合ったプロフェッショナルな「AIアバター」を選択して、ベストプラクティスを提示します。これにより、ビデオランディングページの一貫性と魅力的なプレゼンテーションが保証されます。
3
Step 3
ビジュアルエンハンスメントを追加
「メディアライブラリ/ストックサポート」から関連するビジュアルやグラフィックを追加して、ランディングページデザインの原則を効果的に示します。アクセシビリティと明確さのために字幕を含めます。
4
Step 4
ガイドをエクスポートして共有
ベストプラクティスビデオが完成したら、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用して、希望するプラットフォームに完璧にフォーマットします。効果的なランディングページの作成方法を他の人にガイドするために、洗練されたビデオを公開します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

クイックヒントとクリップを作成

.

ランディングページベストプラクティスの重要なポイントを強調する魅力的なソーシャルメディアビデオを迅速に生成し、オーディエンスの注目を集めます。

background image

よくある質問

HeyGenはランディングページ用の魅力的なビデオを作成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenのAIアバターとテキストビデオ機能を使用すると、複雑な制作なしで魅力的なビデオランディングページを簡単に作成できます。スクリプトを入力し、さまざまなテンプレートから選択するだけで、ランディングページのベストプラクティスに沿ったビデオを迅速に構築できます。

ランディングページデザインにビデオを組み込むためのベストプラクティスは何ですか？

ランディングページデザインを最適化するには、HeyGenを利用して高品質で簡潔なビデオを制作し、明確な行動喚起を含めます。カスタムブランディングコントロールや字幕などの機能を活用して、ビデオランディングページが訪問者を効果的に引き付け、コンバージョン率を向上させるようにします。

HeyGenで作成したビデオを特定のランディングページキャンペーンにカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロール、アスペクト比のリサイズ、メディアライブラリを提供しており、ビデオを任意のランディングページに正確に合わせてカスタマイズできます。これにより、コンテンツがUIデザインとUXデザインの目標に完全に一致することを保証します。

HeyGenでランディングページビデオをどのくらいの速さで作成できますか？

HeyGenはランディングページ用のビデオを作成するプロセスを簡素化し、スクリプトから数分でプロフェッショナルなコンテンツを生成できます。この効率性により、オンラインマーケティングの専門家はベストプラクティスに従った新しいビデオランディングページを迅速に展開できます。