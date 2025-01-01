労働法教育ビデオを作成：コンプライアンスを簡素化
HeyGenのAIアバターを使用して、魅力的でわかりやすい説明で雇用主を教育し、責任を軽減します。
従業員と労働組合の代表者を対象に、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、一般的な職場での差別シナリオと従業員の休暇権を明確に説明する60秒の情報ビデオを開発してください。ビデオは共感的でありながら直接的な視覚および音声スタイルを採用し、複雑な情報を視聴者にとってアクセスしやすく、実行可能なものにします。
法務チームとコンプライアンス担当者向けに、最近の労働法の更新が企業のコンプライアンスビデオに与える影響を強調するために、動的なテンプレートとシーンを利用した30秒の緊急更新ビデオを制作してください。視覚スタイルはテンポが速く、インパクトのあるもので、正確で緊急性のあるナレーションを伴い、即時のレビューと適応の必要性を強調します。
採用マネージャーとリクルーター向けに、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、採用と雇用のベストプラクティスに関する簡潔なアドバイスを提供する50秒の実用的なガイドを設計してください。視覚スタイルは魅力的で実用的なもので、スムーズで法的に健全な採用プロセスのために重要なポイントを強調するシンプルなグラフィックを特徴とします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは私の組織の労働法教育ビデオの作成をどのように簡素化できますか？
HeyGenは、スクリプトをAIアバターとテキストからビデオへの技術で魅力的なコンテンツに変換することで、労働法教育ビデオの制作を簡素化します。これにより、雇用主は公正労働基準法のような複雑なトピックをわかりやすく説明し、広範なビデオ制作の専門知識なしでコンプライアンスを確保できます。
HeyGenで作成されたコンプライアンスビデオは、雇用法トレーニングに関して雇用主にどのような利点を提供しますか？
HeyGenで雇用法コンプライアンスビデオを作成することは、職場の安全や差別のような重要なテーマに関する一貫した高品質のトレーニングを提供することで、雇用主の責任を軽減します。これらのオンデマンドビデオはブランド化され、字幕を含めることができ、すべての従業員にとってアクセスしやすく効果的です。
HeyGenは私のEmployment Law 101ビデオのブランド化とカスタマイズをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランドコントロールを提供し、すべてのEmployment Law 101ビデオや内部ウェビナーに会社のロゴや色を統合することができます。また、テンプレートやメディアライブラリを活用して、従業員コミュニケーションに影響を与えるコンテンツをさらにカスタマイズできます。
HeyGenは労働法ビデオコンテンツを最新に保つためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは、採用と雇用の実践や従業員の休暇権の変更など、新しい労働法の更新に対応するビデオを迅速に作成および更新することを容易にします。テキストからビデオへの変換とボイスオーバー生成を使用して、新しいオンデマンドコンテンツを迅速に制作したり、既存の資料を修正してチームを最新情報でコンプライアンスを確保することができます。