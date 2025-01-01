ラベルコンプライアンスビデオを簡単に作成

リアルなAIアバターを使用して、コンプライアンス対応のラベルビデオを効率的に作成し、魅力的で明確な指示を確保します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
製造ラインの従業員と新しい品質管理スタッフ向けに、新製品ラインの「製品ラベル指示」を正確に示す60秒の魅力的な指導ビデオをデザインしてください。このビデオは明るく、明確なビジュアルスタイルで、ステップバイステップのアニメーションと親しみやすく情報豊かな音声トーンを使用します。スクリプトから直接ビデオを生成し、自動字幕を含めることで、アクセシビリティと理解を確保してください。
サンプルプロンプト2
包装、マーケティング、法務部門の新入社員向けに、基本的なラベルコンプライアンスの原則を概説する30秒の「コンプライアンス研修ビデオ」イントロダクションを開発してください。ビジュアルと音声スタイルは親しみやすく、HeyGenのテンプレートとシーンからクリーンでカスタマイズ可能なシーンを活用します。AIアバターを使用して情報を提示し、AI駆動のツールでオンボーディングプロセスを効率化しながら、一貫したプロフェッショナルなブランドボイスを確保します。
サンプルプロンプト3
ジュニアデザイナーとマーケティングコンテンツクリエイターを対象に、製品ラベルの一般的な落とし穴を強調し、「コンプライアンス対応ラベルビデオ」が常に制作されるようにする45秒のダイナミックなビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは魅力的で情報豊かで、間違った例と正しい例の間を素早く切り替え、アップビートで励みになる音声トラックでサポートします。メディアライブラリ/ストックサポートから関連するストック映像を使用してビジュアルストーリーテリングを強化し、カスタマイズ可能なシーンを使用してユニークなシナリオをデザインし、学習を効果的にします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ラベルコンプライアンスビデオの作成方法

AI駆動のツールを使用して、プロフェッショナルでコンプライアンス対応のラベルビデオを簡単に作成し、規制更新と製品指示の明確なコミュニケーションを確保します。

1
Step 1
スクリプトとシーンを作成
コンテンツを作成し、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して初期ビデオを自動生成します。これがコンプライアンス研修ビデオの基盤となります。
2
Step 2
アバターを選択してカスタマイズ
ブランドを代表しメッセージを伝えるために、多様な「AIアバター」ライブラリから選択します。特定の規制要件に合わせて外見や声を調整します。
3
Step 3
字幕とナレーションを追加
スクリプトから自動生成された「字幕」を追加し、明確さとアクセシビリティを向上させます。製品ラベル指示の正確性を確認するためにコンテンツをレビューします。
4
Step 4
ブランディングを適用してエクスポート
「ブランディングコントロール（ロゴ、色）」を使用してブランドのアイデンティティを適用し、一貫性を確保します。その後、完成したビデオをエクスポートし、コンプライアンス対応のラベルビデオとして配信の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

規制更新と要件を明確化

複雑な規制更新と要件を、明確で理解しやすいビデオ形式に翻訳し、効果的な伝達と遵守を実現します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なコンプライアンス研修ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAI駆動のツールを使用して、非常に魅力的なコンプライアンス研修ビデオを作成する力をユーザーに提供します。私たちのプラットフォームでは、リアルなAIアバターとカスタマイズ可能なシーンを利用して、明確でプロフェッショナルな指示を提供できます。これにより、従業員が複雑な規制要件を完全に理解することが保証されます。

HeyGenはプロフェッショナルなナレーション付きのコンプライアンス対応ラベルビデオを生成できますか？

もちろんです。HeyGenは、コンプライアンス対応のラベルビデオを生成できる無料のテキストからビデオへのジェネレーターです。スクリプトからプロフェッショナルなナレーションを簡単に生成し、自動字幕を追加して、製品ラベル指示の正確性とアクセシビリティを確保できます。

HeyGenは規制更新発表を効率化するための理想的なツールですか？

HeyGenは、効率的な機能を通じて規制更新発表を効率化するための理想的なビデオ作成ツールとして際立っています。AIボイスアクターと強力なブランディングコントロールを使用して、一貫性のある権威あるコミュニケーションを迅速に作成できます。私たちのプラットフォームは、重要な情報の伝達を簡単かつ効果的にします。

HeyGenのビデオ作成ツールは多様な製品ラベル指示に適していますか？

はい、HeyGenの多用途なビデオ作成ツールは、多様な製品ラベル指示を生成するのに完全に適しています。私たちのプラットフォームは、さまざまなAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを提供し、どの製品にも明確で一貫したビジュアルガイドを作成できます。これにより、すべてのラベルニーズにおいてコンプライアンスが保証されます。