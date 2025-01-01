KPI報告動画を作成してビジネスインサイトを強化

HeyGenの強力なテキスト-to-ビデオを使用して、データから魅力的なKPIビデオレポートを簡単に作成し、明確なビジネスインサイトを伝えましょう。

サンプルプロンプト1
データアナリストとマーケティングチームを対象にした90秒のダイナミックなチュートリアル動画を制作し、パフォーマンストラッキングのための魅力的なビデオレポートの作成方法を示します。動画は現代的でエネルギッシュなビジュアルスタイルを持ち、アニメーション化されたチャートがメトリックのトレンドを明確に示し、プロフェッショナルでありながら親しみやすいナレーションを提供します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを利用して、各データポイントの簡潔な説明を迅速に生成します。
サンプルプロンプト2
チームメンバーと部門リーダー向けの30秒の簡潔なサマリービデオを設計し、週次パフォーマンストラッキングの概要を迅速に提供します。このビデオは、シンプルで明確なグラフィックスと熱意あるナレーションを備えた明るくクリーンなビジュアルスタイルが必要です。テンプレートとシーンを活用して迅速な制作を行い、ブランドの一貫性と迅速なターンアラウンドを確保します。
サンプルプロンプト3
新しいユーザーとトレーニング目的のための2分間の詳細なトレーニングビデオを開発し、詳細なKPI報告動画をゼロから作成する方法を示します。ビジュアルアプローチは明確で指導的であり、画面上でのステップバイステップのデモンストレーションと落ち着いたガイドナレーションを提供します。字幕/キャプションを含めて完全なアクセシビリティを確保し、技術的な内容をすべての視聴者に理解しやすくします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

KPI報告動画の作成方法

複雑なデータを明確で魅力的なビデオレポートに変換し、パフォーマンスを追跡し、従業員やステークホルダーに重要なビジネスインサイトを提供します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶか新規作成
プロフェッショナルなテンプレートとシーンから選択してKPIレポートを構成し、コンテンツ作成を簡単に始めましょう。
2
Step 2
データとビジュアルを追加
主要なパフォーマンス指標とデータビジュアライゼーションを統合します。AIアバターを選んで、発見をナレーションし、レポートをダイナミックで魅力的にします。
3
Step 3
ナレーションとブランディングを適用
プロフェッショナルなナレーションを追加するためにナレーション生成を利用し、インサイトの明確さとインパクトを確保します。また、ブランディングコントロールを適用して一貫した外観を保ちます。
4
Step 4
レポートをエクスポートして共有
KPIビデオレポートを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して希望の形式でダウンロードします。チームやステークホルダーと魅力的なビデオレポートを共有し、実行可能なインサイトを促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIビデオでビジネスの成果を披露

複雑なビジネスメトリクスと成果を、視聴者を魅了し情報を提供するダイナミックで魅力的なAIビデオを通じて紹介します。

よくある質問

HeyGenはどのようにAIを活用してKPI報告動画の作成を効率化しますか？

HeyGenは高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を利用して、KPI報告動画の制作を自動化します。スクリプトを入力するだけで、HeyGenがプロフェッショナルなナレーションを生成し、AIアバターをアニメーション化し、動画制作時間を大幅に短縮します。

HeyGenはKPIビデオレポートの視覚的なプレゼンテーションをカスタマイズするためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenはKPIビデオレポートをカスタマイズするための強力な技術的機能を提供しており、多様なテンプレートとシーンへのアクセスや強力なブランディングコントロールを含みます。データビジュアライゼーションやアニメーション化されたチャートをシームレスに統合し、パフォーマンストラッキングのインサイトを効果的に提示できます。

HeyGenは従業員やステークホルダーとKPIレポートを共有するための異なるエクスポートオプションをどのようにサポートしますか？

HeyGenは柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートにより、さまざまなプラットフォームでKPIレポートを共有可能にします。また、自動的に字幕/キャプションを生成し、すべての従業員やステークホルダーにとってビデオレポートをアクセスしやすく明確にします。

HeyGenはビジネスインサイトを明確に伝える魅力的なビデオレポートの制作を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、強力なテキスト-to-ビデオとナレーション生成機能を通じて、複雑なデータを魅力的なストーリーに変換し、視聴者に響くビデオレポートを制作するのに役立ちます。